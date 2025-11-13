Balanceakt der Extraklasse: Titel für Dominik (15)

Training und Urlaub

Dominik ist vor rund drei Jahren zum ersten Mal mit dem Sport in Berührung gekommen. Zuvor hatte er noch mit seinem Gleichgewichtssinn am Mountainbike für Staunen gesorgt und dann beim Schnuppertraining im Trial-Team Traisental auf Anhieb überzeugt. Seitdem ist er mit seiner Familie Stammgast bei Trainings und Rennen. „Teilweise verbinden wir das gleich mit einem Urlaub“, schildern die stolzen Eltern.