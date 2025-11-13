Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trial-Jugendmeister

Balanceakt der Extraklasse: Titel für Dominik (15)

Niederösterreich
13.11.2025 18:45
Dominik Eder fährt seit drei Jahren Trial. Dabei muss man möglichst ohne Fehler und ohne ...
Dominik Eder fährt seit drei Jahren Trial. Dabei muss man möglichst ohne Fehler und ohne Absteigen schwieriges Gelände meistern.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Mit sicherer Hand und viel Gefühl fürs Gleichgewicht ist der 15-Jährige Dominik Eder aus Türnitz eindrucksvoll zum Jugend-Staatsmeistertitel im Motorrad-Trial gefahren. Nun will er in der Juniorenklasse voll angreifen.

0 Kommentare

Das Motorrad klettert scheinbar mühelos über Felsen und Baumstämme. Zentimeterarbeit, absolute Kontrolle – und mittendrin ein 15-Jähriger, der sich auf dem Zweirad pudelwohl fühlt. Dominik Eder aus Türnitz im Bezirk Lilienfeld hat in der heurigen Saison die Konkurrenz in der Trial- Jugendstaatsmeisterschaft eindrucksvoll hinter sich gelassen und sich zum Staatsmeister gekürt.

Training und Urlaub
Dominik ist vor rund drei Jahren zum ersten Mal mit dem Sport in Berührung gekommen. Zuvor hatte er noch mit seinem Gleichgewichtssinn am Mountainbike für Staunen gesorgt und dann beim Schnuppertraining im Trial-Team Traisental auf Anhieb überzeugt. Seitdem ist er mit seiner Familie Stammgast bei Trainings und Rennen. „Teilweise verbinden wir das gleich mit einem Urlaub“, schildern die stolzen Eltern.

Dominik Eder (re.) mit seinen Vorbildern Marco Mempör und Lukas Rasser, die in ihren Klassen ...
Dominik Eder (re.) mit seinen Vorbildern Marco Mempör und Lukas Rasser, die in ihren Klassen jeweils den Titel holten.(Bild: zVg)

In der Saison 2024 nahm Dominik zum ersten Mal an der Jugend-Staatsmeisterschaft teil und wurde gleich Dritter. Spätestens da war der Ehrgeiz beim jungen Motorrad-Talent geweckt: Er wollte das Jahr darauf unbedingt den Titel – und schaffte das auch souverän mit neun Siegen. „Es waren dafür umfangreiche Vorbereitungen und Trainings notwendig“, weiß Mama Michaela Eder.

Wechsel zu neuem Team
Auch für die kommende Saison hat er große Ziele, wenngleich in der Juniorenklasse der Schwierigkeitsgrad der Kurse deutlich steigt. Dafür wechselt Dominik zum Team Roseneder in Amstetten. „Ein Ansporn und zusätzliche Motivation“, betont er.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.169 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.631 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.143 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
892 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf