Wilhelmsburger greift nach den Sternen

Manchmal beginnen die ganz großen Reisen ganz klein. Auf einem Bauernhof im beschaulichen Kreisbachtal bei Wilhelmsburg. Zwischen Feldern, Stall und Heimat wuchs Franz Renz auf. Heute reicht sein wissenschaftlicher Horizont bis zum Mars, und er wird mit dem Raumfahrtpreis ausgezeichnet.
Eine geradezu galaktische Karriere, die nun eine besondere Krönung erfahren hat: Jetzt wurde dem gebürtigen Niederösterreicher in Neubrandenburg der „Silberne Meridian“ der europäischen Raumfahrtvereine und -freunde verliehen. Bei der Laudatio fand Moderator Eberhard Rödel Worte, die beinahe selbst nach den Sternen griffen. Er bezeichnete Renz als „eine Lichtgestalt der irdischen Physik“. Eine Auszeichnung, die nicht nur einem herausragenden Forscher gilt, sondern einem Mann, dessen Weg zeigt, wie weit Neugier, Beharrlichkeit und Leidenschaft einen Menschen tragen können.
Vom Kreisbachtal auf den Mars
1968 in Wilhelmsburg geboren, führte Renz sein Weg über die HTL St. Pölten und die Technische Universität Wien in die internationale Spitzenforschung. Stationen in Tokio und Mainz folgten, ehe er Professor an der Leibniz Universität Hannover wurde. Heute leitet er dort sein eigenes Institut für Koordinationschemie und ist seit 2025 auch wieder an der TU Wien tätig. Sein Forschungsuniversum ist beeindruckend: Es reicht von Energiespeicherung und Wasserstofftechnologien bis zur Untersuchung von Mineralien auf dem Mars. Seit 1998 ist Renz an der NASA-Mission Mars Exploration Rover beteiligt. Seine Mößbauer-Spektroskopie-Technologie MIMOS kam bei den Mars-Rovern Spirit und Opportunity zum Einsatz und wurde von der Europäischen Weltraumorganisation ESA auch für Mondmissionen als herausragend bewertet.
Die Sterne im Blick, die Heimat im Herzen
Was für eine Reise! Vom niederösterreichischen Bauernhof bis zu jenen fernen Welten, die die Menschheit erst zu verstehen beginnt. Doch bei aller internationalen Anerkennung bleibt die Herkunft ein besonderer Teil dieser Geschichte. Denn große Wissenschaft muss nicht in den Metropolen dieser Welt beginnen. Manchmal nimmt sie ihren Anfang auf einem kleinen Hof im Kreisbachtal.
Der „Silberne Meridian“ ist deshalb weit mehr als eine Auszeichnung für außergewöhnliche Forschung. Er ist auch ein strahlendes Zeichen für Wilhelmsburg und Niederösterreich. Und für einen Sohn des Landes, der den Blick längst in die Unendlichkeit gerichtet hat, ohne seine Wurzeln auf der Erde zu vergessen.
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