Die Sterne im Blick, die Heimat im Herzen

Was für eine Reise! Vom niederösterreichischen Bauernhof bis zu jenen fernen Welten, die die Menschheit erst zu verstehen beginnt. Doch bei aller internationalen Anerkennung bleibt die Herkunft ein besonderer Teil dieser Geschichte. Denn große Wissenschaft muss nicht in den Metropolen dieser Welt beginnen. Manchmal nimmt sie ihren Anfang auf einem kleinen Hof im Kreisbachtal.

Der „Silberne Meridian“ ist deshalb weit mehr als eine Auszeichnung für außergewöhnliche Forschung. Er ist auch ein strahlendes Zeichen für Wilhelmsburg und Niederösterreich. Und für einen Sohn des Landes, der den Blick längst in die Unendlichkeit gerichtet hat, ohne seine Wurzeln auf der Erde zu vergessen.