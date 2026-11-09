Allzeit bereit, weil die Sicherheit wichtig ist

200.000 Ehrenamtliche „im Einsatz“

Eine beeindruckende Zahl stand im Mittelpunkt des Info-Tages: Rund 200.000 Ehrenamtliche engagieren sich landesweit gemeinsam mit den hauptberuflichen Einsatzkräften für die Sicherheit ihrer Mitmenschen.

„Die Sicherheitsfamilie Niederösterreich ist geprägt von der einzigartigen Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen. Sei sorgen dafür, dass Menschen in Not rasch Hilfe erhalten und Niederösterreich ein sicheres Land bleibt“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie erklärte außerdem 2027 „zum Jahr der Freiwilligen“.