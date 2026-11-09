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200.000 im Einsatz

Allzeit bereit, weil die Sicherheit wichtig ist

Niederösterreich
09.11.2026 11:00
10.000 Besucherinnen und Besucher wurden beim „Sicherheitstag“ im Regierungsviertel gezählt.
10.000 Besucherinnen und Besucher wurden beim „Sicherheitstag“ im Regierungsviertel gezählt.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Tausende Bürger besuchten den Sicherheitstag Niederösterreich im Regierungsviertel in St. Pölten, der aber von einer tragischen Nachricht überschattet worden ist.

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Der Tag stand im Zeichen der Sicherheit und des freiwilligen Engagements. Mehr als 20 Einsatzorganisationen zeigten gestern, Sonntag, im Landhausviertel St. Pölten eindrucksvoll, wie sie für Schutz und Sicherheit sorgen. Rettung, Hilfeleistung und Katastrophenschutz waren Thema, mehrere Stationen regten beim großen „Sicherheitstag“ zum aktiven Mitmachen an. Gleichzeitig öffneten zahlreiche Einrichtungen im Regierungsviertel und Kulturbezirk ihre Pforten, auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und das ORF-Landesstudio luden zum Tag der offenen Tür. Mehr als 10.000 Besucher nutzten das Angebot – und machten sich vor Ort ein Bild aus erster Hand.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr besuchten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Tag der ...
Mitglieder der Jugendfeuerwehr besuchten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Tag der offenen Tür in ihrem Büro.(Bild: Attila Molnar)

200.000 Ehrenamtliche „im Einsatz“
Eine beeindruckende Zahl stand im Mittelpunkt des Info-Tages: Rund 200.000 Ehrenamtliche engagieren sich landesweit gemeinsam mit den hauptberuflichen Einsatzkräften für die Sicherheit ihrer Mitmenschen.

„Die Sicherheitsfamilie Niederösterreich ist geprägt von der einzigartigen Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen. Sei sorgen dafür, dass Menschen in Not rasch Hilfe erhalten und Niederösterreich ein sicheres Land bleibt“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie erklärte außerdem 2027 „zum Jahr der Freiwilligen“.

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Spezialfahrzeuge zu sehen
Besonders viel zu entdecken, gab es auf dem erstmals erweiterten Freigelände. Die Feuerwehr präsentierte Spezialfahrzeuge und Drohnentechnik zur Waldbrandbekämpfung, die Polizei informierte, wie Drohnen die Arbeit der Einsatzkräfte unterstützen.

Der „Survivor“ des EKO Cobra, ein Pionierboot des Bundesheers, Abschlepp- und Pannenfahrzeuge von ARBÖ und ÖAMTC oder der Röntgenbus des Landes Niederösterreich zogen zahlreiche Interessierte an. Arbeiter-Samariterbund, Rotes Kreuz, Johanniter und Sozial-Medizinischer Dienst waren mit Rettungstransportern, Bettenintensivtransportern und Bezirkseinsatzleiterfahrzeugen vertreten. Bergrettung, Höhlenrettung, Wasserrettung und Rettungshundeorganisationen gaben Einblick in das Know-how, das bei ihren Einsätzen gefragt ist.

Auch „Diensthunde“ zeigten im Regierungsviertel ihr Können.
Auch „Diensthunde“ zeigten im Regierungsviertel ihr Können.(Bild: Attila Molnar)
Die Feuerwehr zeigte auch Spezialfahrzeuge.
Die Feuerwehr zeigte auch Spezialfahrzeuge.(Bild: Attila Molnar)
Für „Schutz und Schild“ sorgte beim Sicherheitstag NÖ natürlich auch die Polizei.
Für „Schutz und Schild“ sorgte beim Sicherheitstag NÖ natürlich auch die Polizei.(Bild: Attila Molnar)
Auch Innenminister Gerhard Karner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister waren mit dabei.
Auch Innenminister Gerhard Karner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister waren mit dabei.(Bild: Attila Molnar)

Durch den Sicherheitstag führte ORF-Moderator und Paralympics-Bronzemedaillengewinner Andreas Onea. Bei seinen Rundgängen über das Freigelände besuchte er die teilnehmenden Organisationen und entlockte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern interessante Einblicke in ihren Einsatzalltag. Mit dabei: Landesrätin Eva Prischl (SPÖ), Landesrat Martin Antauer, Hannes Sauer „ASBÖ), Hans Ebner (Rotes Kreuz), Landeskommandant Dietmar Fahrafellner (Feuerwehr), Josef Schmoll (Notruf Niederösterreich), Markus Schimböck (Wasserrettung NÖ) und viele mehr.

Überschattet wurde der Sicherheitstag von der traurigen Meldung, dass ein Todesopfer der schrecklichen Schussattacke im polnischen Krakau aus Niederösterreich stammt.

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