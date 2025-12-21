Exot in Deutschland
Autofahrer entdeckt Flamingo am Straßenrand
Einen äußerst ungewöhnlichen und sehr pinken Fund hat ein Autofahrer am Sonntag in Deutschland gemacht. Zur Sicherheit informierte er die Polizei, die Beamten fand am Einsatzort tatsächlich einen „waschechten Flamingo“, wie sie berichteten. Doch niemand vermisst den tropischen Vogel.
„Gewohnt leichtfüßig und chillend“ fand die Polizei den Flamingo entlang einer Straße in Ulm im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Zur Sicherheit rückte auch noch gleich die Feuerwehr an – es hätte ja sein können, dass der Vogel gerettet werden muss.
Doch keiner der Zoos in der Umgebung vermisste den „farbenfrohen Lichtblick“, hieß es von der Polizei. Experten entschieden schließlich, dass der Vogel in freier Wildbahn bleiben darf, die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.
Anrainer boten an, den Flamingo bei sich aufzunehmen, sie hätten einen Garten mit großem Teich. Doch das ist laut den Experten nicht notwendig. Ulm sei zwar nicht die bevorzugte Wetterzone für Flamingos, aber die Tiere seien durchaus in der Lage, unter den Bedingungen zu überleben, befanden sie.
Der Flamingo dürfte im Weiher ausreichend Nahrung finden, um sich für seine Weiterreise zu stärken. „Bleiben darf er aber dennoch gerne, allein der farblichen Abwechslung wegen, da waren sich alle Beteiligte einig“, schrieb die Ulmer Polizei in ihrer Aussendung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.