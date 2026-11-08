Husband is injured
Attack in Krakow: Austrian Woman Killed
As Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger confirmed on Sunday afternoon, a woman from Austria was also killed in the attack in Krakow on Saturday evening. Her husband was injured in the attack.
“My thoughts are with her husband, her family, and all those close to her during these difficult hours. I offer them my sincere condolences. We are in close contact with the Polish authorities and are doing everything we can to provide the best possible support to the family in this difficult situation,” said Meinl-Reisinger in her statement (see below).
“Cowardly attack on innocent people”
Chancellor Stocker also expressed his dismay “at the brutal terrorist attack in Krakow—a cowardly attack on innocent people.” His sympathy and prayers “go out to the family of our Austrian fellow citizen as well as to all the victims and their loved ones.”
“We Must Not Allow Society to Be Divided”
He conveyed the following message to Polish Prime Minister Donald Tusk: “We will never allow hatred and violence to intimidate us or sow division in our free and pluralistic societies.”
More information will follow shortly!
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