Raus aus der Stadt und eintauchen in die Natur

Wir starten an der Bushaltestelle Andritz Ursprung und folgen dem Weg 730 in Richtung Kalkleiten. Durch das Siedlungsgebiet geht es bergauf, bis wir rechts zum Haus Weinbergweg 6 abzweigen. Kurz darauf befindet sich links der unscheinbare Einstieg in einen Steig, der durch den Wald bergauf führt. Auf dem Weg 730 erreichen wir Kalkleiten mit der Bergkirche Maria Schutz. Über Waldsteige und Forststraßen geht es weiter bis nahe der Erhardhöhe (1049 m), wo wir rechts auf den Weg 27 zum Novystein abzweigen.