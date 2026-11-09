„Alles finster“: Hilde Dalik kämpft ums Überleben

Nach dem Erfolg der ersten Staffel starten heute Abend (20.15 Uhr, ORF 1) nun endlich die neuen Folgen der schwarzhumorigen Blackout-Serie „Alles finster“ mit einem stargespickten Cast. Wir haben Hauptdarstellerin Hilde Dalik zum Gespräch getroffen.
Das Szenario ist so furchterregend wie realistisch. Nach einem europaweiten Blackout funktioniert nichts mehr. Weder Handy, noch Kühlschrank, noch Waschmaschine. Die daraus entstehende Panik greift auch auf den fiktiven österreichischen Ort Kekenberg an der Della über. In der Notsituation sind Wirtin, Bürgermeister, Verschwörungstheoretiker und Pfarrer sich näher als man vorher annehmen konnte - und alle müssen sich zusammenraufen, um zu überleben und sich äußere wie innere Gefahren zu wehren. Die von Michael Riebl inszenierten sechs Folgen der Serie „Alles finster“ versammelten 2022 im Schnitt rund 557.000 Menschen vor den Fernsehern. Ein veritabler Erfolg, der nach Fortsetzung schrie. Dass man bis zur Ausstrahlung der zweiten Staffel (Regie: Holger Barthel) ganze viereinhalb Jahre warten musste, bevor Staffel zwei ab heute Abend (20.15 Uhr, ORF 1) in Szene gesetzt wird, war so auch nicht geplant. Die Dreharbeiten für die schwarzhumorige Endzeit-Show fanden in der Buckligen Welt Niederösterreichs bereits im Herbst 2024 statt.
Es beginnt mit Resignation
Nach längerer Zeit wieder in eine alte Rolle zu schlüpfen, ist am Anfang nicht immer leicht, weiß auch Hilde Dalik, die die resolute und lebensfrohe Wirtin Elisabeth verkörpert. „Wenn man sich konzentriert und seine Figur erinnert, dann poppt aber die ganze Welt wieder auf“, erzählt sie der „Krone“ im Interview, „wir waren beim Dreh wieder am selben Ort, waren dasselbe Team und waren in der Familienaufstellung der Serienfiguren wieder zusammen wie früher. Es ist schön, wenn man an Serien arbeiten kann, deren Handlungsbogen über einen längeren Zeitraum hinweg funktionieren.“ Auch in Staffel zwei werden wieder mehrere Handlungsstränge parallel erzählt, sie sind lose miteinander verwoben. Noch stärker als in Staffel eins wird auf die einzelnen Schicksale der Protagonisten eingegangen und wie sie mit der Katastrophensituation umgehen. „Die Staffel beginnt mit einer gewissen Resignation und Hoffnungslosigkeit, weil kaum Wasser und kein Essen da sind. Es gibt keine Aussicht auf Besserung, weil auch die Kommunikation eingeschränkt ist. Aber der Zusammenhalt unter den Menschen steigt dadurch.“
Zu Beginn der neuen Staffel dauert der Stromausfall bereits vier Monate und nun rückt auch die kalte Jahreszeit näher – eine neue, bislang noch unbekannte Herausforderung für die Menschen, die zum Teil schon im Survival-Modus leben. Die Grundbotschaft ist aber klar: zusammen ist man stärker. „Jene, die sich allein durchschlagen wollen, kommen natürlich nicht so weit“, so Dalik, „wir kümmern uns auch um die Schwächeren in der Gemeinschaft und lassen niemanden zurück. Das ist genau die Haltung, die uns nachgewiesenermaßen auch im echten Leben weitergebracht hat. Dass in Katastrophensituationen immer nur das Schlechteste im Menschen hervorkommt, das glauben nur Despoten und Machthaber, aber es tut gut zu helfen und für andere da zu sein. Das spüren wir und das wird in dieser Staffel auch stark vermittelt. In einer Zeit, wo man permanent schlechte Nachrichten bekommt, geht es hier darum, für eine bessere Welt zu kämpfen und sich nicht unterkriegen zu lassen.“
Star-Aufgebot in der Serie
Wie bereits bekannt ist „Alles finster“ kein düsteres Thriller-Szenario. Es wird mit viel Situationskomik und einem wunderbar harmonierenden Cast sehr humoristisch angelegt und jeder Darsteller bekommt ausreichend Raum, um seinen Charakter entfalten zu können. Neben Dalik sind u.a. Martina Ebm, Harald Windisch, Julia Edtmeier, Miriam Fussenegger, Tambet Tuisk oder Jakob Seeböck zu sehen. Angenommen, man hätte wirklich schon seit vier Monaten keinen Strom mehr – was würde Hilde Dalik tun? „Die Menschen brauchen Ziele. Sie müssen immer für etwas kämpfen. Mein Charakter Elisabeth kämpft für ihre Tochter, die dringend Essen braucht.“ Elisabeth und Dorfpfarrer Matias (Tuisk) kommen sich näher, während der Kindsvater Bernhard (Seeböck) in der zweiten Staffel wieder zurückkehrt und damit für Chaos sorgt. „Elisabeth ist mit einer inneren Zerrissenheit konfrontiert und das darzustellen, ist für eine Schauspielerin ein Geschenk.“
Die neuen Episoden zeigen nicht nur Schicksale und Kämpfe auch, sondern werfen auch ein Licht darauf, wie sich Machtstrukturen verändern und welche charakteristischen Merkmale sich in einer Notsituation wofür eignen. So lässt sich Elisabeth etwa vom entscheidungsschwachen Bürgermeister Edi (Windisch) nicht ins Leben pfuschen. „Eigentlich wäre Elisabeth prädestiniert dafür, den Bürgermeister-Posten auszuführen“, erklärt Dalik weiter, „aber sie hat andere Sorgen und kann sich nicht darum kümmern. Aber es sind nicht die Redenschwinger, die Dinge weiterbringen, sondern jene Menschen, die selbst anpacken.“ Dalik war wichtiger, ihrer Figur eine gewisse Rastlosigkeit mitzugeben. „Du siehst Elisabeth in der Serie nie stillsitzen. Sie putzt, kocht, wäscht – ist immer irgendwie am Tun. Es heißt immer, bei Katastrophen gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen verfallen in Schockstarre und schauen dem Schicksal zu. Die anderen nehmen die Krise an und kämpfen dagegen an – Elisabeth ist auf jeden Fall so jemand.“
Im Fall eines echten Blackouts
Wäre Dalik im realen Fall eines Blackouts gerüstet? „Wir haben am Set natürlich sehr viel darüber gesprochen. Man sollte im Notfall für zwei Wochen je zwei Liter Wasser pro Mensch zu Hause haben, das habe ich gemacht. Aber das ist auch eine Sache der Möglichkeit. Wenn man einen Riesenkeller oder einen Brunnen zu Hause hat, ist das natürlich etwas anderes als in Wien in einer Wohnung zu sein. Man kann sich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten bewegen.“ Das Potenzial für eine etwaige dritte Staffel wäre bei weiteren Quotenerfolgen jedenfalls gegeben. „Die Figuren sind interessant und man kann sie alle weiterentwickeln. Ich wäre auf jeden Fall gerne wieder dabei, aber wir müssen abwarten. Meine Elisabeth hat einen starken inneren Kompass, nachdem sie sich richtet. Sie ist in dieser Welt nicht verloren, sondern will für ihre Tochter und alle anderen das Beste.“ Zusammenhalt stärkt in der größten Krise.
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