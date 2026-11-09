„Alles finster“: Hilde Dalik kämpft ums Überleben

Im Fall eines echten Blackouts

Wäre Dalik im realen Fall eines Blackouts gerüstet? „Wir haben am Set natürlich sehr viel darüber gesprochen. Man sollte im Notfall für zwei Wochen je zwei Liter Wasser pro Mensch zu Hause haben, das habe ich gemacht. Aber das ist auch eine Sache der Möglichkeit. Wenn man einen Riesenkeller oder einen Brunnen zu Hause hat, ist das natürlich etwas anderes als in Wien in einer Wohnung zu sein. Man kann sich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten bewegen.“ Das Potenzial für eine etwaige dritte Staffel wäre bei weiteren Quotenerfolgen jedenfalls gegeben. „Die Figuren sind interessant und man kann sie alle weiterentwickeln. Ich wäre auf jeden Fall gerne wieder dabei, aber wir müssen abwarten. Meine Elisabeth hat einen starken inneren Kompass, nachdem sie sich richtet. Sie ist in dieser Welt nicht verloren, sondern will für ihre Tochter und alle anderen das Beste.“ Zusammenhalt stärkt in der größten Krise.