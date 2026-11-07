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Father &amp; Son Aggressive

Family Dispute Ended with Assaults on Police

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07.11.2026 11:00
While the officers were performing their duties, the Turkish men suddenly lost their tempers.
While the officers were performing their duties, the Turkish men suddenly lost their tempers.(Bild: SENTELLO - stock.adobe.com)
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Von Krone Oberösterreich

Police officers were originally called to mediate a family dispute in Linz. Suddenly, however, the quarreling parties “joined forces” against the officers, which resulted in arrests.

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On Friday evening, police were called to an apartment in the Ebelsberg district of Linz. The reason was a family dispute involving a 29-year-old Turkish man and his father (55). The initially calm police operation escalated, however, when the son allegedly suddenly struck one of the officers and tried to knock him down.

Handcuffs for the Attacker
The officers subdued the attacker, and due to his fierce resistance, he was placed in handcuffs and leg irons. This reportedly did not sit well with the father. He is suspected of pushing two police officers away in an attempt to prevent his son’s arrest.

Father and Son Arrested
Ultimately, the 55-year-old was also arrested, and the father-son duo was taken to the Linz Police Detention Center. The police officers managed to ensure that neither of the arrested individuals nor any officer was injured during the incident.

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