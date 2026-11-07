Case involving a poached wolf has been dropped

Ammunition Seized

Authorities quickly identified a hunter as a suspect, and during a search of his home, ammunition was seized for comparison with the bullet found in the wolf. The investigation lasted nearly a year, but the Linz District Attorney’s Office has now dropped the case. “The fatal shot could not be definitively attributed to any specific person,” explained agency spokesperson Florian Roitner in response to an inquiry from *Krone*. Thus, the shooting—it was the first poached wolf found in Upper Austria—remains unsolved.