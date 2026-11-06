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Extensive property damage

Jewelry Store Break-in Solved: It Was an 18-Year-Old

Nachrichten
06.11.2026 18:07
This jewelry store was the burglar’s target.
This jewelry store was the burglar’s target.(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The brutal attempted break-in at a jewelry store on the town square in Kirchdorf an der Krems in Upper Austria has been solved. Police were able to identify an 18-year-old Syrian national as the suspect.

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Following an intensive investigation, officers from the Kirchdorf and Kremsmünster police stations identified the 18-year-old Syrian national from Kremsmünster as the suspect. During his interrogation, he confessed to the attempted break-in at the jewelry store. The incident resulted in damages amounting to a five-figure sum in euros. The 18-year-old will be charged by the Steyr District Attorney’s Office.

Here’s what happened
On October 26, 2026, at around 3 a.m., an unknown individual attempted to break into the jewelry store in Kirchdorf an der Krems. Presumably using an emergency hammer, he struck the storefront window several times, severely damaging it. 

However, the unknown suspect was unable to break through the inner bulletproof glass. The attempt ended there, and he fled without any loot on a black e-scooter. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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