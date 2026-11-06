Extensive property damage
Jewelry Store Break-in Solved: It Was an 18-Year-Old
The brutal attempted break-in at a jewelry store on the town square in Kirchdorf an der Krems in Upper Austria has been solved. Police were able to identify an 18-year-old Syrian national as the suspect.
Following an intensive investigation, officers from the Kirchdorf and Kremsmünster police stations identified the 18-year-old Syrian national from Kremsmünster as the suspect. During his interrogation, he confessed to the attempted break-in at the jewelry store. The incident resulted in damages amounting to a five-figure sum in euros. The 18-year-old will be charged by the Steyr District Attorney’s Office.
Here’s what happened
On October 26, 2026, at around 3 a.m., an unknown individual attempted to break into the jewelry store in Kirchdorf an der Krems. Presumably using an emergency hammer, he struck the storefront window several times, severely damaging it.
However, the unknown suspect was unable to break through the inner bulletproof glass. The attempt ended there, and he fled without any loot on a black e-scooter.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.