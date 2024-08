Neues Modell: Grazerin pflegt „Vati“ als Hauptjob

Die kleine Wohnung in der Grazer Brucknerstraße hat alles zu bieten, was das Pensionistenherz von Johann Kargl begehrt: eine schmale Küchenzeile, einen geräumigen Balkon, ein Schlaf- und ein Wohnzimmer. Am Ende des Gangs findet sich aber noch ein ganz besonderes Zimmer – hier steht Kargls Schlagzeug. „Weil beim Vati Demenz diagnostiziert wurde, wurde uns geraten, er soll etwas aus seiner Kindheit machen“, erklärt Tochter Michaela Reiterer.