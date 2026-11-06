89-Year-Old Woman Missing
Major Search Underway for Missing Nursing Home Resident
Since Thursday evening, a large-scale search has been underway in Scharstein (Upper Austria) for a missing nursing home resident (89). The search was briefly suspended overnight without success, but a large contingent of emergency responders has been back on the scene since early Friday morning.
On Thursday around 5 p.m., the 89-year-old resident of the Scharstein retirement and nursing home was reported missing. Six fire departments, drones, and search dogs combed the area extensively, so far without success.
Search Resumed
The search operation was temporarily suspended late at night, but since 7 a.m. on Friday, a large contingent of emergency responders has once again been out searching for the elderly woman.
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