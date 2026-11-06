Fliegerbombe bei Arbeiten in Judenburg entdeckt

Gegen 14.30 Uhr entdeckten Bauarbeiter im Bereich des Flussbettes der Mur in Judenburg die Fliegerbombe. Polizisten der örtlichen Polizeiinspektion verständigten umgehend ein Sprengstoffkundiges Organ sowie den Entminungsdienst. Nach der Lagebeurteilung entschloss man sich, die Bombe direkt an der Fundstelle zu entschärfen.