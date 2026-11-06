Fliegerbombe bei Arbeiten in Judenburg entdeckt

Am Donnerstag wurde eine Fliegerbombe im Bezirk Murtal entdeckt. Spezialisten rückten zur Entschärfung aus. Erst Anfang Oktober stießen Bauarbeiter in Graz auf eine Bombe.
Gegen 14.30 Uhr entdeckten Bauarbeiter im Bereich des Flussbettes der Mur in Judenburg die Fliegerbombe. Polizisten der örtlichen Polizeiinspektion verständigten umgehend ein Sprengstoffkundiges Organ sowie den Entminungsdienst. Nach der Lagebeurteilung entschloss man sich, die Bombe direkt an der Fundstelle zu entschärfen.
Erfolgreiche Entschärfung, umliegende Gebäude evakuiert
Die Experten des Entminungsdienstes machten beide Zünder der Fliegerbombe unschädlich, sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Umliegende Wohn- und Firmengebäude mussten in der Zwischenzeit evakuiert werden. Zudem waren mehrere Straßenabschnitte eine Zeit lang für den gesamten Verkehr gesperrt.
Erst Anfang Oktober wurde eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe in Graz, ebenfalls bei Bauarbeiten, im Bahnhofsbereich gefunden.
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