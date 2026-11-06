LASK Pulls Ahead: Can Sturm Keep Up Financially?

A Europa League night in Graz-Liebenau is always a highlight, even for Sturm’s Chief Financial Officer Thomas Tebbich. The Graz team is participating in a European group stage or league phase for the sixth consecutive year. “It’s anything but a given,” says Tebbich, who knows that tougher times lie ahead. “We’ve lost a direct spot, so our teams will have to make it through the entire qualification process in the future. In any case, it won’t get any easier to reach the European league phase.”