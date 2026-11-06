In the Black
LASK Pulls Ahead: Can Sturm Keep Up Financially?
Double champion LASK isn’t just making waves on the field in the Champions League—the Linz club’s coffers are also bulging thanks to the millions from the Champions League. Sturm is “scaling back” in the Europa League and faces a clear competitive disadvantage, partly due to its stadium. That’s how Thomas Tebbich, Sturm’s managing director of finance, assesses the situation in Graz.
A Europa League night in Graz-Liebenau is always a highlight, even for Sturm’s Chief Financial Officer Thomas Tebbich. The Graz team is participating in a European group stage or league phase for the sixth consecutive year. “It’s anything but a given,” says Tebbich, who knows that tougher times lie ahead. “We’ve lost a direct spot, so our teams will have to make it through the entire qualification process in the future. In any case, it won’t get any easier to reach the European league phase.”
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