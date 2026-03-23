Hat Psychiatrieplan gewirkt? Klare Daten fehlen

Zahlen sollen bis September vorliegen

Was wurde vom „BEP PSY“, so der sperrige Name, tatsächlich umgesetzt? Das will die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl wissen und fordert bis September die derzeit fehlenden Daten und Zahlen. „Der Landtag hat einen Plan beschlossen, jetzt müssen wir auch wissen, was davon wirklich umgesetzt wurde.“