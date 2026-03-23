Hat Psychiatrieplan gewirkt? Klare Daten fehlen

Hunderte psychisch Erkrankte leben in steirischen Pflegeheimen, darunter auch viele Jüngere. Ein eigener Plan des Landes sollte mehr passende Unterstützungsangebote schaffen, um diese Zahl zu senken. Ob er gewirkt hat, bleibt offen.
Mehr als 300 Personen mit psychischen Erkrankungen leben in der Steiermark in Pflegeheimen – darunter gut 100, die jünger als 60 Jahre alt und nicht schwer pflegebedürftig sind. Experten sehen das seit Jahren kritisch, die Grünen sprechen von einem „unhaltbaren Zustand“.
Stattdessen benötigt es laut Experten mehr flexible Unterstützungsangebote für diese Menschen, betreutes Wohnen und kleinere Einheiten, wo Reha-Maßnahmen möglich sind und sie zumindest teilweise ein selbstständiges Leben führen können. Ein eigener Plan des Landes sollte mehr solcher Unterstützungsangebote schaffen. Er lief bis Ende 2025.
Zahlen sollen bis September vorliegen
Was wurde vom „BEP PSY“, so der sperrige Name, tatsächlich umgesetzt? Das will die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl wissen und fordert bis September die derzeit fehlenden Daten und Zahlen. „Der Landtag hat einen Plan beschlossen, jetzt müssen wir auch wissen, was davon wirklich umgesetzt wurde.“
Menschen sollen die Unterstützung bekommen, die ihnen hilft, ihr Leben so lange wie möglich aktiv und selbstbestimmend zu führen.
Sandra Krautwaschl
Der Antrag wird laut Büro von FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer in einem Unterausschuss behandelt. Man hält aber fest: „Grundsätzlich hat sich die Landesregierung gegen ein ausuferndes Berichtswesen gestellt und bereits zahlreiche entsprechende Schritte im Deregulierungsgesetz gesetzt.“
Die Grünen fordern weiters einen neuen Bedarfs- und Entwicklungsplan bis Jahresende. Dieser stehe laut dem Amesberger-Büro „selbstverständlich im Fokus der zuständigen Abteilungen“.
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