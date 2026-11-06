Handy am Steuer: Mehr als 20.000 Anzeigen

„Oft fehlt nach wie vor das Bewusstsein, wie gefährlich Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung ist“, betont Mobilitätsexpertin Klara Maria Schenk: „Wer mit dem Handy telefoniert, reagiert im Straßenverkehr wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille.“ Und wer sogar Textnachrichten während der Fahrt liest, ist rund zwei Sekunden im Blindflug unterwegs. „In dieser Zeit legt ein Fahrzeug bei 50 km/h fast 30 Meter zurück“, rechnet Schenk vor: „Wenn da ein Kind auf die Straße läuft, hat die Ablenkung fatale Folgen.“