Michelle Hunziker begeistert im Unten-ohne-Look

Wow, mit diesem Look hat Michelle Hunziker eindeutig ins Schwarze getroffen! Die Moderatorin begeisterte bei einer Filmpremiere in Mailand nämlich im kessen Unten-ohne-Look.
Erst vor wenigen Tagen hat Michelle Hunziker ihren 49. Geburtstag gefeiert – in einem roten Kleid in einem Luxushotel in Rom. Mittlerweile ist die Moderatorin wieder zurück in ihrer Heimat Mailand und sorgte am Red Carpet des Films „Le Cose Non Dette“ gleich mal für einen wahren Hingucker.
Sexy Beine im Fokus
Denn Hunziker schlüpfte für den Abend in einen coolen Look, der ihre sexy Beine perfekt zur Geltung brachte.
Denn der schwarze, glitzernde Longblazer war gerade mal so lang geschnitten, dass die Illusion des Unten-ohne-Looks perfekt war. Schwarze Overknee-Stiefel waren schließlich das modische i-Tüpfelchen des aufregenden Looks.
Strahlendes Lächeln
Kein Wunder, dass Hunziker das restliche Styling eher schlicht hielt, auf auffälligen Schmuck und eine Glamour-Frisur verzichtete. Ihr strahlendes Lächeln war aber ohnehin das schönste Accessoire des Abends ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.