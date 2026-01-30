Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeigt viel Bein!

Michelle Hunziker begeistert im Unten-ohne-Look

Star-Style
30.01.2026 08:14
Michelle Hunziker sorgte bei einer Filmpremiere in Mailand für einen modischen Hingucker.
Michelle Hunziker sorgte bei einer Filmpremiere in Mailand für einen modischen Hingucker.(Bild: APA-Images / Zuma / Agf)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wow, mit diesem Look hat Michelle Hunziker eindeutig ins Schwarze getroffen! Die Moderatorin begeisterte bei einer Filmpremiere in Mailand nämlich im kessen Unten-ohne-Look.

0 Kommentare

Erst vor wenigen Tagen hat Michelle Hunziker ihren 49. Geburtstag gefeiert – in einem roten Kleid in einem Luxushotel in Rom. Mittlerweile ist die Moderatorin wieder zurück in ihrer Heimat Mailand und sorgte am Red Carpet des Films „Le Cose Non Dette“ gleich mal für einen wahren Hingucker.

Sexy Beine im Fokus
Denn Hunziker schlüpfte für den Abend in einen coolen Look, der ihre sexy Beine perfekt zur Geltung brachte.

Wow! Michelle Hunziker weiß, wie sie ihre atemberaubenden Beine perfekt in Szene setzt!
Wow! Michelle Hunziker weiß, wie sie ihre atemberaubenden Beine perfekt in Szene setzt!(Bild: APA-Images / Zuma / Agf)

Denn der schwarze, glitzernde Longblazer war gerade mal so lang geschnitten, dass die Illusion des Unten-ohne-Looks perfekt war. Schwarze Overknee-Stiefel waren schließlich das modische i-Tüpfelchen des aufregenden Looks.

Lesen Sie auch:
Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk steigt Michelle Hunziker am Samstag in die RTL-Show ...
RTL-Show
Hunziker übernimmt nach Gottschalks Abschied
10.12.2025
Freunde statt Liebende
Hunziker betrachtet Ex Ramazzotti als „Bruder“
14.10.2025

Strahlendes Lächeln
Kein Wunder, dass Hunziker das restliche Styling eher schlicht hielt, auf auffälligen Schmuck und eine Glamour-Frisur verzichtete. Ihr strahlendes Lächeln war aber ohnehin das schönste Accessoire des Abends ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Star-Style
Zeigt viel Bein!
Michelle Hunziker begeistert im Unten-ohne-Look
Tiefe Einblicke
Halle Berry zog mit XXL-Dekolleté Blicke auf sich
Wow-Look bei Premiere
Margot Robbie sorgt für heißes Fashion-Feuerwerk
Lustiges Posing
Nicole Kidman stahl bei Chanel allen die Show
Fashion-Queen
Teyana Taylor trägt in Paris Hauch von Nichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf