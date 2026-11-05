Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KitzSki in München

Ein Speicherteich als Badesee und andere Ideen

Tirol
05.11.2026 15:45
Knapp 50 Journalisten waren in die Bogner-Zentrale in München gekommen, um die Neuigkeiten von ...
Knapp 50 Journalisten waren in die Bogner-Zentrale in München gekommen, um die Neuigkeiten von KitzSki zu erfahren.(Bild: Andreas Moser)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Vor knapp 50 Journalisten in München bewies die Bergbahn Kitzbühel, dass die Innovationen nie enden. So wird ein Speicherteich im kommenden Sommer erstmals offiziell als Badesee genutzt. 36 Millionen Euro an Investitionen soll der Gast auch im anlaufenden Winter spüren ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Skifahren ist eine Lebenseinstellung“, begrüßte Gastgeber Arne Freundt im Bogner Hauptquartier die Tiroler Bergbahn-Verantwortlichen und Medienvertreter. Zum dritten Mal war man in der renommierten Modefirma zu Gast, um die Neuigkeiten von KitzSki über die Landesgrenzen hinaus zu tragen.

Plantschen auf 1750 Meter Seehöhe
Dazu gehört, dass das Angebot immer ausgefeilter wird – etwa bei Schneesicherheit. Der 95.000 m³ fassende Speicherteich Sonnenrast ist der Erste bei KitzSki, der im Sommer für Badende geöffnet wird. Stege, Liegeflächen, eine Flachwasserzone und ein kleiner Sprungturm sorgen auf rund 1750 Meter Seehöhe für Action und Abkühlung – ohne Eintritt. In Zeiten des Klimawandels ist die ausgiebige Nutzung wohl gar nicht so unrealistisch.

Zitat Icon

Ziel ist es nicht, mehr Flächen zu beschneien. Wir können aber die oft kurzen Zeitfenster besser nutzen.

Vorstandschef Anton Bodner

Kürzere Zeitfenster reichen für Beschneiung
Für den Winter, der heute mit dem Skistart am Resterkogel beginnt, sind nun sieben Speicherteiche mit einem ausgeklügelten Pumpsystem verbunden. „Ziel ist es nicht, mehr Flächen zu beschneien. Wir können aber die oft kurzen Zeitfenster besser nutzen“, erklärte der mit 1. Dezember scheidende Vorstandschef Anton Bodner. 15 Kühltürme tragen dazu bei, die Schneileistung hier um 40 Prozent zu steigern.

Pressetermin in München mit KitzSki-Marketing-Vorstand Wörister, Freundt (Bogner), dem ...
Pressetermin in München mit KitzSki-Marketing-Vorstand Wörister, Freundt (Bogner), dem scheidenden und neuen Vorstandschef Bodner und Sieghartsleitner sowie Wolfgang Maier (DSV, v. li.)(Bild: Andreas Moser)

36 Millionen Euro, die der Gast auch merken soll
16 Millionen Euro wurden für den Speichersee samt Drumherum investiert, weitere 20 Millionen Euro für andere Verbesserungen.

  • 255.000 m³ Erdmaterial aus dem Speicherteichprojekt wurden für Pistenverbesserungen verwendet, dazu gehört ein 65 Meter langer Ski-Tunnel unter der schwarzen Jufen-Piste. Bisher war hier eine unfallträchtige Kreuzung.
  • Die neue Parkgarage bei der Fleckalmbahn fasst 1100 Fahrzeuge samt 20 E-Ladestationen. „Ein Tages-Parkticket kostet 4 Euro, ein Saisonticket 39 Euro“, erklärte Marketing-Vorstand Christian Wörister.

Neuer Chef: „Übernehme mit Respekt und Wertschätzung“
Der neue Vorstandschef Gabriel Sieghartsleitner kann auf höchstem Niveau anknüpfen: „Ich übernehme die große Marke mit Respekt und Wertschätzung.“ KitzSki müsse und werde weiter ein Motor für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze in der Region sein.

Zitat Icon

Ziel ist es nicht, mehr Flächen zu beschneien. Wir können aber die oft kurzen Zeitfenster besser nutzen

Anton Bodner, scheidender Vorstandschef von KitzSki

Bild: Johanna Birbaumer

Online-Skiticket immer billiger als an der Kassa
Tipp für Skifans: Online-Skitickets sind nun immer billiger als an der Kassa (Tagesticket 82 statt 83 Euro). Bis zu 20 Prozent spart man sich, wenn man schon wochen- oder monatelang vorher kauft. Vorbildlich in Sachen Nachwuchs sind zehn kostenlose (!) Übungslifte.

Zitat Icon

Ich übernehme mit Respekt und Wertschätzung gegenüber dem bisher hier Geleisteten

Gabriel Sieghartsleitner, neuer Vorstandschef von KitzSki

Bild: Andreas Moser

Schneegarantie auch diesem Winter
Apropos Geld: Auch in diesem Winter bietet KitzSki in der Kernzeit (20. Dezember bis 13. März) eine Schneegarantie. „Dieses Versprechen wurde inzwischen auch von anderen Skigebieten kopiert“, sieht Wörister die Bergbahn Kitzbühel als Vorreiter. Wer online bis 19. Dezember einen Skipass (1 bis 14 Tage) kauft, erhält anteilig den Preis zurück, sollte dann Schneemangel herrschen. Daran will freilich niemand ernsthaft denken. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.11.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
333.988 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
112.273 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
111.039 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3107 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
634 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
537 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf