Ein Speicherteich als Badesee und andere Ideen

Plantschen auf 1750 Meter Seehöhe

Dazu gehört, dass das Angebot immer ausgefeilter wird – etwa bei Schneesicherheit. Der 95.000 m³ fassende Speicherteich Sonnenrast ist der Erste bei KitzSki, der im Sommer für Badende geöffnet wird. Stege, Liegeflächen, eine Flachwasserzone und ein kleiner Sprungturm sorgen auf rund 1750 Meter Seehöhe für Action und Abkühlung – ohne Eintritt. In Zeiten des Klimawandels ist die ausgiebige Nutzung wohl gar nicht so unrealistisch.