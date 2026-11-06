Wasser schützen und auch Naturgewalten bändigen

Auch Trinkwasser im Fokus

Neben dem Schutz vor den Fluten rückt auch die Versorgung mit sauberem Trinkwasser stärker in den Mittelpunkt. 200 Projekte befinden sich bereits im Bau, weitere 300 sind in Vorbereitung. Dazu kommen Trink- und Regenwasserpläne für die Gemeinden. Pernkopfs Anspruch ist klar: Niederösterreich soll beim Schutz vor Naturgefahren und bei der Sicherung seiner Wasserressourcen eine Vorreiterrolle einnehmen. Damit das kostbare Nass auch für kommende Generationen Lebensquelle bleibt – und nicht zur Bedrohung wird.