Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unter Amstetten

Alte Stollen werden verfüllt: Hälfte ist geschafft

Niederösterreich
06.11.2026 18:00
Rund die Hälfte der Sicherungsmaßnahmen unter Amstetten ist geschafft.
Rund die Hälfte der Sicherungsmaßnahmen unter Amstetten ist geschafft.(Bild: Wiesinger/Ombudsstelle Stollensicherung)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Einst boten sie Schutz vor Bomben, heute sind sie ein Sicherheitsrisiko für Häuser darüber: Amstettens alte Luftschutzstollen werden verfüllt. Am Reitbauernberg sind die technischen Arbeiten abgeschlossen, am Kreuzberg laufen sie bereits. Für Spaziergänger gibt es noch Einschränkungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tief unter Amstetten ziehen sich alte Luftschutzstollen durch den Untergrund. Während des Zweiten Weltkrieges fanden dort Tausende Menschen Schutz. Doch die zunehmend schlechte Bausubstanz machte die Anlagen selbst zum Risiko – für rund vier Dutzend Häuser darüber. Wie berichtet, beauftragte die Burghauptmannschaft Österreich deshalb die Verfüllung.

Nun ist ein wichtiger Abschnitt geschafft: Am Reitbauernberg sind die Bohr- und Verfüllungsarbeiten abgeschlossen. Damit ist laut Burghauptmannschaft rund die Hälfte der vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen erledigt. Das Projekt liege im Zeitplan.

Wanderwege am Reitbauernberg wieder offen
Nach Abschluss der technischen Arbeiten wurden die Absperrungen am Reitbauernberg aufgehoben. Die Wanderwege sind wieder uneingeschränkt benutzbar.

Die Bohrungen werden digital geplant, um die unterirdischen Hohlräume gezielt zu verfüllen.
Die Bohrungen werden digital geplant, um die unterirdischen Hohlräume gezielt zu verfüllen.(Bild: Wiesinger/Ombudsstelle Stollensicherung)

Noch ausständig ist die Wiederherstellung der betroffenen Flächen. Diese Arbeiten erfolgen abhängig von der Witterung teilweise im Herbst, überwiegend aber Anfang 2027 – in Abstimmung mit der Stadt und den Anrainern.

Am Kreuzberg wird bereits gebohrt und verfüllt
Die Baustelleneinrichtung wurde inzwischen auf den Kreuzberg verlegt. Dort haben die Bohr- und Verfüllungsarbeiten bereits begonnen. Schrittweise geht es von Ost nach West durch die Bereiche Bismarckstollen bei der Linzer Straße sowie Schul- und Kirchstollen bei der Kirchenstraße.

Der obere Wanderweg am Kreuzberg bleibt voraussichtlich bis Ende November gesperrt. Der untere Spazierweg steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Die Burghauptmannschaft ersucht, die Absperrungen und Sicherheitshinweise zu beachten.

Lesen Sie auch:
Der Zustand der Stollen wird immer schlechter.
Viele Häuser bedroht
Zu gefährlich: Alte Stollen werden jetzt verfüllt
20.04.2026

Digitale Planung und Kameras zur Kontrolle
Damit die unterirdischen Hohlräume gezielt erreicht werden, werden die Bohrungen anhand der vorhandenen Pläne digital vorbereitet und exakt positioniert. Kamerabefahrungen begleiteten bereits die Verfüllung am Reitbauernberg und dienten der Überprüfung der Arbeiten.

Für 2027 sind abschließende Kontrollbohrungen an ausgewählten Stellen vorgesehen. Sie sollen vor der endgültigen Wiederherstellung der betroffenen Flächen erfolgen.

Ombudsstelle für Fragen der Anrainer
Für Fragen und Anliegen steht Karin Wiesinger von der Ombudsstelle der Burghauptmannschaft unter amstetten@burghauptmannschaft.at sowie telefonisch unter 0676/311 35 90 zur Verfügung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
06.11.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
337.597 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
134.551 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
119.553 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1305 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1047 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
650 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf