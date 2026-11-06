Alte Stollen werden verfüllt: Hälfte ist geschafft

Am Kreuzberg wird bereits gebohrt und verfüllt

Die Baustelleneinrichtung wurde inzwischen auf den Kreuzberg verlegt. Dort haben die Bohr- und Verfüllungsarbeiten bereits begonnen. Schrittweise geht es von Ost nach West durch die Bereiche Bismarckstollen bei der Linzer Straße sowie Schul- und Kirchstollen bei der Kirchenstraße.