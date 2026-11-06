Bericht zeigt: Tirols Bevölkerung wird immer älter

„Solche Daten sind eine wesentliche Grundlage, um vorausschauend zu planen und die richtigen Entscheidungen für Tirol zu treffen. Denn wir müssen wissen, wo wir heute stehen, um unser Land auch in Zukunft gut weiterentwickeln zu können“, betont der für Raumordnung und Statistik zuständige LHStv. Josef Geisler.