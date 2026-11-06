Bericht zeigt: Tirols Bevölkerung wird immer älter

Der neue Jahresbericht „Demografische Daten Tirol 2025“ der Landesstatistik Tirol ist da. Darin ist zu erkennen, dass der Anteil der Senioren weiter jenen der Kinder und Jugendlichen übersteigt.
Die Tiroler Bevölkerung wird älter, die Geburtenzahlen gehen zurück und die Zuwanderung gewinnt für die Bevölkerungsentwicklung weiter an Bedeutung. Gleichzeitig bleibt die Lebenserwartung auf hohem Niveau. Der neue Jahresbericht „Demografische Daten Tirol 2025“ der Landesstatistik Tirol macht dies sichtbar.
Wir müssen wissen, wo wir heute stehen, um unser Land auch in Zukunft gut weiterentwickeln zu können.
LHStv. Josef Geisler
Bild: Christof Birbaumer
„Solche Daten sind eine wesentliche Grundlage, um vorausschauend zu planen und die richtigen Entscheidungen für Tirol zu treffen. Denn wir müssen wissen, wo wir heute stehen, um unser Land auch in Zukunft gut weiterentwickeln zu können“, betont der für Raumordnung und Statistik zuständige LHStv. Josef Geisler.
Die Altersstruktur der Tiroler Bevölkerung verändert sich weiter: Mit 1. Jänner 2026 waren 20,3 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter. Damit übersteigt der Anteil der Senioren weiterhin jenen der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre, die 14,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Auch die Zahl der 85 plus steigt weiter: Drei Prozent der Tiroler Bevölkerung sind mittlerweile 85 Jahre oder älter.
Im Jahr 2025 wurden in Tirol 6544 Lebendgeborene registriert. Das sind 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Sterbefälle um 1,9 Prozent auf 6728. Die jüngste Mutter war 15 Jahre alt, die älteste 50 Jahre. Der jüngste bekannte Vater war 16, der älteste 66 Jahre.
Geburtensaldo negativ
Damit war der Geburtensaldo mit minus 184 erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 negativ. Auch die durchschnittliche Kinderzahl je Frau erreichte mit 1,28 einen neuen Tiefstand.
Die Wanderungsbewegungen sind ein wesentlicher Faktor für die Bevölkerungsentwicklung Tirols. 2025 zogen insgesamt 2571 Personen mehr aus dem Ausland nach Tirol als Tiroler ins Ausland. Die meisten Menschen zogen aus Deutschland nach Tirol.
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