Neues Schlosshotel und 108 Wohnungen für Mautern

Im Schloss übernachten, auf der Donauterrasse essen und nebenan wohnen: In Mautern entstehen ein Vier-Sterne-Superior-Hotel und 108 Wohnungen. Mit dem Spatenstich startet ein 72-Millionen-Euro-Projekt, das auch 113 neue Vollzeitjobs im Hotelbetrieb schaffen soll.
Ein historisches Schloss wird zum Hotel, daneben entsteht ein neues Wohnquartier: In Mautern fiel am Mittwoch der Startschuss für zwei Bauvorhaben auf einem insgesamt 2,5 Hektar großen Areal. Die Wiener Mamma Group rund um Herbert Pinzolits investiert 72 Millionen Euro in das Hotel Schloss Mautern und den „Donaupark Mautern“.
126 Zimmer und Suiten im Schloss und im Neubau
Das Vier-Sterne-Superior-Hotel soll im März 2029 eröffnen. Insgesamt sind 126 Zimmer und Suiten geplant: 51 im historischen Schloss und weitere 75 in einem angrenzenden Neubau.
Dazu kommen zwei Restaurants, eine großzügige Donauterrasse und eine eigene Spa- und Wellness-Villa. Die Römerhalle soll künftig Konzerte, Konferenzen und Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen beherbergen.
Für die Architektur zeichnet das Grazer Büro Hohensinn verantwortlich. Das Innendesign stammt vom Studio Matteo Thun Milano. Ziel ist, den Charakter des Schlosses zu erhalten und mit zeitgemäßer Gestaltung zu verbinden.
Hotel soll auch Treffpunkt für Einheimische werden
Für den Hotelbetrieb verantwortlich sind Benedikt Komarek und Theodor Kubak. Sie wollen nicht nur internationale Reisende ansprechen: „Wichtig ist uns, dass Schloss Mautern nicht nur für internationale Reisende attraktiv wird, sondern auch für die Menschen aus der Region ein lebendiger Treffpunkt ist“, erklärt Komarek.
Zugleich soll das Angebot Gäste außerhalb der klassischen Hauptsaison in die Wachau locken und zu längeren Aufenthalten bewegen. Davon erhoffen sich die Betreiber auch zusätzliche Wertschöpfung für Winzer, Gastronomie und Kulturveranstalter.
Mit dem Hotelbetrieb sollen 113 neue Vollzeitjobs entstehen. Laut Projektentwicklern würde das Haus damit zum größten Arbeitgeber der Stadt.
108 Wohnungen, darunter 39 kleine Einheiten
Direkt neben dem Hotel entsteht der „Donaupark Mautern“ mit 108 Wohnungen in vier Bauteilen. Vorgesehen sind Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen sowie 39 Mikrowohnungen mit Flächen zwischen 28 und 40 Quadratmetern.
45 Eigentumswohnungen sollen ab Jänner 2027 zum Verkauf angeboten werden. Die Fertigstellung des Wohnparks ist für Frühjahr 2028 geplant.
Park statt Asphalt und 220 Tiefgaragenplätze
Wo bisher asphaltierte Flächen liegen, soll eine autofreie Parkanlage mit Spazierwegen und Aufenthaltsbereichen entstehen. Eine eingeschossige Tiefgarage bietet 220 Stellplätze für Bewohner sowie öffentliche Parkmöglichkeiten.
Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über Wärmepumpen, die Erdsonden und Grundwasser nutzen. Ergänzend ist Photovoltaik vorgesehen.
Bürgermeister Brustbauer ist besonders wichtig, dass sich das Areal weiter öffnet und zu einem lebendigen Teil der Stadt wird. Für Projektentwickler Pinzolits steht die langfristige Entwicklung im Mittelpunkt: „Wir investieren hier langfristig in die Zukunft der Wachau – mit hochwertigem Wohnraum, einem außergewöhnlichen Hotel und neuen wirtschaftlichen Perspektiven für die Region.“
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