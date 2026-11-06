Neues Schlosshotel und 108 Wohnungen für Mautern

Hotel soll auch Treffpunkt für Einheimische werden

Für den Hotelbetrieb verantwortlich sind Benedikt Komarek und Theodor Kubak. Sie wollen nicht nur internationale Reisende ansprechen: „Wichtig ist uns, dass Schloss Mautern nicht nur für internationale Reisende attraktiv wird, sondern auch für die Menschen aus der Region ein lebendiger Treffpunkt ist“, erklärt Komarek.