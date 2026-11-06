Ein Jahr sind die „leopoldis“ bereits im Einsatz

Seit einem Jahr verkörpert die Dachmarke „leopoldi“ das starke Mobilitätsangebot in Niederösterreich. Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nahm dies zum Anlass und bedankte sich bei den Buslenkern und Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen.
Unter dem Leitspruch „Niederösterreich kommt an“ ist die leopoldi-Flotte mit Regionalbussen und Anrufsammeltaxis unterwegs und steht für die niederösterreichische Identität und für die Menschen am Land. Die NÖVOG als Mobilitätsagentur setzt außerdem auf den Ausbau eines integrierten Gesamtverkehrsangebotes, um den Bedürfnissen aller Niederösterreichinnen und Niederösterreicher gerecht zu werden.
Es sind vor allem die Buslenker und Chauffeure, die dafür Sorge tragen, dass sich die Fahrgäste wohlfühlen und verlässlich und sicher transportiert werden. Aus diesem Grund sprach ihnen nun der niederösterreichische Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer anlässlich seines Besuches in der Busgarage in St. Pölten seinen Dank aus und verwöhnte sie mit frischen Frühstückskipferln.
„leopoldi steht für ein Mobilnetz, auf das die Fahrgäste auch dank der täglichen Leistungen der Buslenker bauen können“
Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Bis Ende diesen Jahres ist bereits rund ein Drittel der Regionalbusse im neuen leopoldi-Erscheinungsbild unterwegs, so die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.
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