Ein Jahr sind die „leopoldis“ bereits im Einsatz

Es sind vor allem die Buslenker und Chauffeure, die dafür Sorge tragen, dass sich die Fahrgäste wohlfühlen und verlässlich und sicher transportiert werden. Aus diesem Grund sprach ihnen nun der niederösterreichische Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer anlässlich seines Besuches in der Busgarage in St. Pölten seinen Dank aus und verwöhnte sie mit frischen Frühstückskipferln.