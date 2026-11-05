The jewel of the culinary world makes its debut in Linz

You don’t even have to see it to know it’s there. Its unmistakable scent gives it away from afar. Sometimes earthy, sometimes nutty, always a little mysterious: it’s no wonder the truffle is considered the diamond of the kitchen. And on November 13 and 14, the Südbahnhofmarkt will once again be all about this precious delicacy. At the popular “Mercato del tartufo,” a touch of Italian joie de vivre will fill the market stalls for two days. True to the motto “Discover, talk shop, and taste,” the focus will be on fresh white Alba truffles—among the world’s most sought-after delicacies—and aromatic black truffles from Italy.