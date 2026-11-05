Foodies, take note
The jewel of the culinary world makes its debut in Linz
A touch of Italy, tempting aromas, and plenty of culinary delights: On November 13 and 14, the Südbahnhofmarkt in Linz will once again become a paradise for foodies. At the traditional “Mercato del tartufo,” you’ll find exquisite delicacies, sophisticated specialties, and culinary discoveries.
You don’t even have to see it to know it’s there. Its unmistakable scent gives it away from afar. Sometimes earthy, sometimes nutty, always a little mysterious: it’s no wonder the truffle is considered the diamond of the kitchen. And on November 13 and 14, the Südbahnhofmarkt will once again be all about this precious delicacy. At the popular “Mercato del tartufo,” a touch of Italian joie de vivre will fill the market stalls for two days. True to the motto “Discover, talk shop, and taste,” the focus will be on fresh white Alba truffles—among the world’s most sought-after delicacies—and aromatic black truffles from Italy.
Truffle Expert from Italy
One person who has been bringing his passion for truffles to Linz for years is Angelo Sabetta. He’s returning with freshly harvested truffles from his home region of Molise in Italy. At Röblfrüchte, too, everything revolves around the coveted tuber and refined specialties. Die Käseglocke tempts visitors with fine truffle cheese, while the pasta makers use it to enhance their handmade pasta. But that’s not all: truffles also take center stage at Crazy Butcher, deRgustationsladen, and Huemer Feinkost.
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