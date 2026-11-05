Steirer wollte Feuer löschen und landete im Spital

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung): In einer Garage eines Einfamilienhauses brach Feuer aus. Ein Mann wurde beim Löschversuchen verletzt.
Gegen drei Uhr wachte eine Steirerin am Mittwoch in Hitzendorf durch laute Geräusche auf. Beim Blick aus dem Fenster sah sie, dass die Garage auf ihrem Grundstück brannte, Flammen schlugen schon aus dem Obergeschoß. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Vater der Bewohnerin, der im angrenzenden Haus wohnt, versuchte das Feuer einzudämmen, erlitt dabei aber Verbrennungen am Oberkörper, er musste mit der Rettung ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht werden.
Die Feuerwehren Hitzendorf, Berndorf und Steinberg-Rohrbach standen beim Brand im Ortsteil Holzberg mit insgesamt 33 Kräften im Einsatz. Erst gegen 6.40 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ursache des Feuers sowie die genaue Schadenshöhe werden derzeit noch von der Polizei ermittelt.
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