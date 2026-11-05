Steirer wollte Feuer löschen und landete im Spital

Gegen drei Uhr wachte eine Steirerin am Mittwoch in Hitzendorf durch laute Geräusche auf. Beim Blick aus dem Fenster sah sie, dass die Garage auf ihrem Grundstück brannte, Flammen schlugen schon aus dem Obergeschoß. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Vater der Bewohnerin, der im angrenzenden Haus wohnt, versuchte das Feuer einzudämmen, erlitt dabei aber Verbrennungen am Oberkörper, er musste mit der Rettung ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht werden.