Von der Akademie direkt in die „Krone“-Redaktion

Zwei Praktikanten für die „Tiroler Krone“

Auch die „Tiroler Krone“, die Partner der Tiroler Journalismusakademie ist, hat sich zwei dieser Talente geschnappt: Lorena Neuner und Elias Reischer-Vallazza verstärken demnächst unser Team. „Wir sind natürlich gespannt, was uns in der Redaktion alles erwartet. Die Vorfreude steigt täglich“, strahlten sie. Eines steht jetzt schon fest: Wir werden Lorena und Elias in alle Bereich hineinschnuppern lassen und freuen uns auf die beiden!