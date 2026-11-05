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Journalismus-Talente

Von der Akademie direkt in die „Krone“-Redaktion

Tirol
05.11.2026 16:00
Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler Krone“ (rechtes Bild, Mitte), nimmt die ...
Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler Krone“ (rechtes Bild, Mitte), nimmt die beiden Praktikanten Lorena Neuner und Elias Reischer-Vallazza unter den Arm. Der Parissaal war bei der Verleihung bestens gefüllt (links).(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Der mittlerweile 14. Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie ging am Mittwochabend mit der feierlichen Dekretverleihung in Innsbruck zu Ende. Die „Tiroler Krone“ darf sich über zwei Praktikanten freuen!

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Zwölf junge Talente lernten im Zuge des fünfwöchigen Lehrganges von Grund auf das journalistische Rüstzeug. Themen wie professionelle Recherche, Nachrichtenbewertung, Medienrecht und -ethik standen ebenso auf dem Programm wie Hintergrundwissen über die Rolle von Medien in einer Demokratie. In praktischen Übungen setzten die Teilnehmenden das Gelernte um und produzierten Inhalte für verschiedene Kanäle – von Print über TV und Radio bis hin zu Online und Social Media. Und die Ergebnisse konnten sich wahrlich sehen lassen!

Dekrete im Landhaus überreicht
Am Mittwochabend folgte dann der Höhepunkt: Den Absolventinnen und Absolventen wurde ihr Zertifikat feierlich überreicht – und zwar im Parissaal im Landhaus in Innsbruck. Insgesamt sechs von ihnen vertiefen mittlerweile das Gelernte in diversen Redaktionen beziehungsweise im Öffentlichkeitsbereich der Sozialpartner.

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Zwei Praktikanten für die „Tiroler Krone“
Auch die „Tiroler Krone“, die Partner der Tiroler Journalismusakademie ist, hat sich zwei dieser Talente geschnappt: Lorena Neuner und Elias Reischer-Vallazza verstärken demnächst unser Team. „Wir sind natürlich gespannt, was uns in der Redaktion alles erwartet. Die Vorfreude steigt täglich“, strahlten sie. Eines steht jetzt schon fest: Wir werden Lorena und Elias in alle Bereich hineinschnuppern lassen und freuen uns auf die beiden! 

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