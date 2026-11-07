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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin lädt die Natur zum Bleiben ein

Niederösterreich
07.11.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich mir die Natur zum Bleiben ins Haus eingeladen habe. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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An den ersten Novembertagen gehe ich oft durch den Garten und beobachte die Natur, wie sie sich zur Ruhe begibt. Ich möchte noch ein bisschen festhalten und sehe die letzten Feigenblätter, die schwer und goldgrün am Strauch hängen.

 Eines davon hab ich mitgenommen und ein kleines Experiment gewagt: Ich habe das Blatt zwei Tage zwischen schwere Bücher gelegt und gepresst. Dann hab ich lufttrocknenden Ton genommen, ausgerollt und das Feigenblatt mit der Oberseite nach unten vorsichtig in den Ton gedrückt. Beim Abziehen sah an bereits jede Blattader, jede Faser zeichnete sich ab, fast als würde die Natur einen Fingerprint hinterlassen! Mit Hilfe eines Messers habe ich die Blattform ausgeschnitten und das Blatt wieder zwei Tage zum Trocknen in eine leicht gewölbte Schüssel gelegt. Als es trocken war, habe ich die Ränder vorsichtig mit Schleifpapier geglättet.

Die Herbstschale passt perfekt zur Deko, schaut natürlich aus und würde sich sogar als Kerzenuntersetzer eignen. Auch ein paar Nüsse kann man schön darauf anrichten. Was ich daran mag, ist die Arbeit mit den Händen, die mir Abstand zum Bildschirm verschafft und die Tatsache, dass ich gerade etwas Vergängliches zum Bleiben „überreden“ konnte. Ich mag das langsame Tun, das tagelange Projekt und das Endergebnis und man kann es vor allem mit Kindern zusammen machen. Für dieses Werk eignet sich übrigens jede Art von etwa handtellergroßem Blatt.

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