Die kleine Botin lädt die Natur zum Bleiben ein

Die Herbstschale passt perfekt zur Deko, schaut natürlich aus und würde sich sogar als Kerzenuntersetzer eignen. Auch ein paar Nüsse kann man schön darauf anrichten. Was ich daran mag, ist die Arbeit mit den Händen, die mir Abstand zum Bildschirm verschafft und die Tatsache, dass ich gerade etwas Vergängliches zum Bleiben „überreden“ konnte. Ich mag das langsame Tun, das tagelange Projekt und das Endergebnis und man kann es vor allem mit Kindern zusammen machen. Für dieses Werk eignet sich übrigens jede Art von etwa handtellergroßem Blatt.