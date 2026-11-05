Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulterschluss

Mehr Druck im Kampf gegen den Tirol-Aufschlag

Tirol
05.11.2026 07:00
Viele Dinge des täglichen Bedarfs sind in Deutschland teilweise deutlich billiger
Viele Dinge des täglichen Bedarfs sind in Deutschland teilweise deutlich billiger(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Was LH Anton Mattle beim Kampf gegen den Tiroler Sprit-Aufschlag bereits vorantreibt, will er auch bei den Lebensmitteln durchsetzen. Gerade für Tirol als unmittelbar an Deutschland und Italien angrenzendes Bundesland sei der Preisaufschlag eine besondere Belastung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dies erklärte LH Mattle am Mittwoch am Rande des Landtags. Geplant seien rechtliche und behördliche Maßnahmen gegen den Österreich-Aufschlag. „Damit ist Tirol die erste Region aus acht benachteiligten EU-Mitgliedsstaaten, die rechtlich gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen möchte – darunter Österreich, Belgien, Tschechien, Luxemburg, die Niederlande, Kroatien, Griechenland und Slowenien“, erklärte Mattle.

Zitat Icon

Das ist in der DNA der Tirolerinnen und Tiroler tief verankert.

LH Anton Mattle 

Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Schulterschluss mit der Arbeiterkammer
Er betont auch den Schulterschluss mit AK-Präsident Erwin Zangerl in dieser Frage. Die beiden haben eine offizielle Stellungnahme zur EU-Initiative „Binnenmarkt – Beendigung ungerechtfertigter regionaler Angebotsbeschränkungen“ eingebracht. „Ungerechtigkeiten gehören beendet. Und wir werden gegen diese ankämpfen. Das ist in der DNA der Tirolerinnen und Tiroler tief verankert.“

Lesen Sie auch:
Zu zweit am Rednerpult: LHStv. Philip Wohlgemuth und LH Anton Mattle wollen gegen unfaire Preise ...
Erster Schritt erfolgt
Tirol-Zuschlag regt auf: Landtag für Eingreifen
30.09.2026

Ansage in Richtung Umweltschutz 
Auch beim Grundsatzparteitag der Tiroler ÖVP am Samstag will Mattle dieses Thema zur Sprache bringen. Trotz Wirtschaftswachstum und niedrigster Arbeitslosigkeit hätten viele Menschen das Gefühl, „dass etwas nicht stimmt. Das Leben ist für die Menschen spürbar teurer geworden. Wir müssen Antworten liefern, wie wir das Leben wieder spürbar erleichtern. Und ja, die Volkspartei hat in den vergangenen Jahren selbst Bürokratie geschaffen, die wir jetzt wieder abbauen müssen. Wohlstand und Leistbarkeit müssen wieder gleichwertig zu Natur- und Umweltschutz sein, nicht untergeordnet“, kündigt LH Anton Mattle an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf