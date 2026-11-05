Mehr Druck im Kampf gegen den Tirol-Aufschlag

Ansage in Richtung Umweltschutz

Auch beim Grundsatzparteitag der Tiroler ÖVP am Samstag will Mattle dieses Thema zur Sprache bringen. Trotz Wirtschaftswachstum und niedrigster Arbeitslosigkeit hätten viele Menschen das Gefühl, „dass etwas nicht stimmt. Das Leben ist für die Menschen spürbar teurer geworden. Wir müssen Antworten liefern, wie wir das Leben wieder spürbar erleichtern. Und ja, die Volkspartei hat in den vergangenen Jahren selbst Bürokratie geschaffen, die wir jetzt wieder abbauen müssen. Wohlstand und Leistbarkeit müssen wieder gleichwertig zu Natur- und Umweltschutz sein, nicht untergeordnet“, kündigt LH Anton Mattle an.