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A Bitter Blow for ÖFB Players

Marcel Sabitzer ruled out of Champions League match at the last minute

Nachrichten
04.11.2026 16:14
Marcel Sabitzer will likely not be available for BVB against Betis.
Marcel Sabitzer will likely not be available for BVB against Betis.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitter news from Dortmund! As “Sky” reported on Wednesday, just a few hours before the Champions League match against Betis Sevilla (starting at 9 p.m. on the Sportkrone.at live ticker), Marcel Sabitzer will apparently miss the game. 

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According to the report, Sabitzer will not be available for the match against Betis due to illness. The ÖFB international was absent when the players arrived at the meeting point ahead of the Champions League match.

What a bummer! After all, Sabitzer has been consistently impressing lately—for example, with his spectacular winning goal in the DFB Cup against Werder Bremen. This means he won’t be able to make a case for more playing time in the Champions League. 

This article has been automatically translated,
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