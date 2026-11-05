„Stagnation statt Aufbruch“ in Tiroler Industrie

Der Ruf nach Reformen an die Politik – einmal mehr

Einmal mehr mahnt Kloger bessere Rahmenbedingungen ein, etwa die Senkung der Lohnstückkosten. Laut Europäischer Kommission stiegen die nominellen Lohnstückkosten in Österreich zwischen 2022 und 2025 um rund 21 Prozent – laut Nationalbank um 6 Prozentpunkte stärker als im Euroraum. Ein weiterer Klotz am Bein seien die hohen Strompreise. Auch beim Bürokratieabbau müsse Österreich endlich vorankommen. Und Kloger nennt das Klimagesetz, das Österreich schon 2040 zur Klimaneutralität verpflichtet (die EU gibt 2050 vor).