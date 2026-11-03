Stopped by chance
Driving for 12 Years with an Expired Driver’s License
Some might think this driver should have his license reinstated. After all, he had apparently been driving for years without incident or accidents. But then he was pulled over in Laakirchen (Upper Austria) during a traffic stop, and his expired license was confiscated.
On Tuesday afternoon, the 45-year-old man from the Gmunden district was pulled over while driving without a valid driver’s license. During a traffic stop around 4:10 p.m. in the town of Laakirchen, officers determined that the driver’s license had expired back in 2014.
Prohibited from Continuing the Journey
The driver also openly admitted that he had been driving with this license for several years. The invalid driver’s license was confiscated, and the driver was prohibited from continuing his journey. He will be charged.
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