„Zeit für großen Schritt“: Gratis Öffis für alle

Teures Wohnen, Tanken, Einkaufen

Seit 2017 sei das Angebot weiter ausgebaut worden. Jetzt sei es aber Zeit, einen ganz neuen Meilenstein zu setzen: „Wir wollen alle Öffis in Tirol kostenlos machen. Freie Fahrt für Einheimische und Gäste! Das ist die Zuversicht und die Entlastung, die wir in Zeiten hoher Preise beim Wohnen, Einkaufen und Tanken brauchen.“