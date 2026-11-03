„Zeit für großen Schritt“: Gratis Öffis für alle

Beim öffentlichen Nahverkehr in Tirol sei es nach fast zehn Jahren nun „Zeit für größeren Schritt“: Diese Ansicht vertreten die Grünen. Ihre Idee: Gratis Öffis für Einheimische und Gäste. Diese sollen einen größeren Beitrag leisten.
Großes habe man zu Zeiten der grünen Regierungsbeteiligung vor zehn Jahren mit dem tirolweiten Jahresticket gewagt: „Plötzlich war öffentliche Mobilität leistbar und Tirol österreichweit Vorreiter und Vorbild“, führten die Landesgrünen mit Gebi Mair an der Spitze am Dienstag aus. „200.000 Stammkunden sind der beste Beweis.“
Freie Fahrt bedeutet mehr Freiheit und Teilhabe.
LA Zeliha Arslan
Teures Wohnen, Tanken, Einkaufen
Seit 2017 sei das Angebot weiter ausgebaut worden. Jetzt sei es aber Zeit, einen ganz neuen Meilenstein zu setzen: „Wir wollen alle Öffis in Tirol kostenlos machen. Freie Fahrt für Einheimische und Gäste! Das ist die Zuversicht und die Entlastung, die wir in Zeiten hoher Preise beim Wohnen, Einkaufen und Tanken brauchen.“
Gegenfinanzierung durch Nächtigungsabgabe
135 Millionen Euro würde das jährlich kosten für den Betrieb und Anschaffung neuer Fahrzeuge. Mair beruft sich dabei auf Berechnungen des Verkehrsverbunds Tirol. Zu erwarten sei eine Verdoppelung auf 400.000 Öffi-Nutzer.
Gegenfinanzieren wollen die Grünen dies durch eine Anhebung der Nächtigungsabgabe um 2,5 Euro. Die Gäste hätten dafür Verständnis, glaubt Gebi Mair, „weil sie ja auch eine Gegenleistung erhalten“.
„In Tirol leben 100.000 Menschen an der Armutsgrenze. Freie Fahrt in den Öffis für diese Gruppe ist weit mehr als eine Entlastung. Sie bedeutet Freiheit und Teilhabe“, sagte LA Zeliha Arslan.
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