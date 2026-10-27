Neue Ticket-App für Bus, Bahn und Tram in Tirol

Heißt ganz konkret, dass für die bisherigen App-Nutzer eine Neuinstallation samt Registrierung notwendig ist. Funktionieren werde das ab dem 2. November, betonen VVT-Geschäftsführer Alexander Jug, IVB-Chef Ekkehard Allinger-Csollich sowie Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ). Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang: Über die bisherigen Apps des VVT und der IVB können nur noch bis zum 30. November 2027 Tickets bezogen werden.