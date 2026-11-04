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Sanierung soll für mehr Schutz vor Flut sorgen

Niederösterreich
04.11.2026 11:00
Gemeinden, Land NÖ und der zuständige Wasserverband arbeiten bei der Sanierung des Donau- ...
Gemeinden, Land NÖ und der zuständige Wasserverband arbeiten bei der Sanierung des Donau- grabens eng zusammen.(Bild: zVg/HW Donaugraben)
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Von Niederösterreich-Krone

Investition in die Sicherheit vieler Bürgerinnen und Bürger! Der mehr als 120 Jahre alte Donaugraben im Bezirk Korneuburg wird aufwendig saniert, damit er kommenden Fluten gut standhält.

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Seit mehr als 120 Jahren schützt der Donaugraben die Region Korneuburg. Das verheerende Hochwasser 2024 zeigte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Sanierung gekommen ist.

Arbeiten am Damm angelaufen
Um eben einen noch besseren Schutz vor Fluten in der Region zu erreichen, wird derzeit im Bereich Kleinengersdorfer Graben, einem Zubringer des Donaugrabens, der Damm von Grund auf neu aufgebaut. Gleichzeitig laufen Vermessung und Planung für die Sanierung des Dammes am Donaugraben in der Gemeinde Bisamberg. Die Fördermittel für das Projekt sind bereits freigegeben.

Heute nähere Informationen

Wie es weitergeht und wie der Zeitplan aussieht, präsentieren die Verantwortlichen heute beim Bürgerinformationsabend um 18.30 Uhr im Festsaal der Gemeinde Bisamberg.

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