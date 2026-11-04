Sanierung soll für mehr Schutz vor Flut sorgen

Arbeiten am Damm angelaufen

Um eben einen noch besseren Schutz vor Fluten in der Region zu erreichen, wird derzeit im Bereich Kleinengersdorfer Graben, einem Zubringer des Donaugrabens, der Damm von Grund auf neu aufgebaut. Gleichzeitig laufen Vermessung und Planung für die Sanierung des Dammes am Donaugraben in der Gemeinde Bisamberg. Die Fördermittel für das Projekt sind bereits freigegeben.