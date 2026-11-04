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Wie Unternehmen im Ernstfall das Land verteidigen

Niederösterreich
04.11.2026 16:00
Cyber-Attacken richten sich hauptsächlich gegen Wirtschaftsunternehmen.
Cyber-Attacken richten sich hauptsächlich gegen Wirtschaftsunternehmen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

90 Prozent der Ziele hybrider Angriffe betreffen die Wirtschaft. Welche Schutzmaßnahmen Sicherheitsexperten den Unternehmen in Niederösterreich empfehlen.

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Cyber-Attacken, Desinformation, wackelige Lieferketten – gerade in unsicheren Zeiten rücken Unternehmen zunehmend in den Brennpunkt. Das betonte Peter Vorhofer, Nationaler Sicherheitsberater im Bundeskanzleramt, bei einer Fachtagung der Wirtschaftskammer NÖ.

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Nicht das Militär alleine
„90 Prozent der hybriden Zielvektoren betreffen die Wirtschaft“, betonte Vorhofer. Die Abwehr solcher Angriffe könne daher nicht allein dem Militär überantwortet werden: „Das Gesamtsystem hält potenzielle Aggressoren ab, nicht allein die Streitkräfte.“ Daher sollten Betriebe wirksames Krisenmanagement in petto haben.

Marak und Vorhofer (1. u. 2. v. li.) hatten wichtige Tipps für Krisenmanagement in Firmen parat
Marak und Vorhofer (1. u. 2. v. li.) hatten wichtige Tipps für Krisenmanagement in Firmen parat(Bild: Michaela Pichler)

Bewusstsein für Sicherheit
Wichtig seien ausgeprägtes Sicherheitsdenken innerhalb der Firma, breit aufgestellte Lieferketten, Cyber-Sicherheit und funktionierende Backup-Systeme. Vorhofer: „Je besser Unternehmen auf Bedrohungen vorbereitet sind, umso besser ist es für das ganze Land.“ Reinhard Marak, Krisenexperte der Kammer, hob die Bedeutung von Produktionsstätten im Land hervor, um Abhängigkeiten gering zu halten.

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