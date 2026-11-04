Wie Unternehmen im Ernstfall das Land verteidigen

Bewusstsein für Sicherheit

Wichtig seien ausgeprägtes Sicherheitsdenken innerhalb der Firma, breit aufgestellte Lieferketten, Cyber-Sicherheit und funktionierende Backup-Systeme. Vorhofer: „Je besser Unternehmen auf Bedrohungen vorbereitet sind, umso besser ist es für das ganze Land.“ Reinhard Marak, Krisenexperte der Kammer, hob die Bedeutung von Produktionsstätten im Land hervor, um Abhängigkeiten gering zu halten.