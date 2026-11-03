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Westbahn, Silverstar

Flughafen, Salzkammergut: Das planen Privatbahnen

Steiermark
03.11.2026 17:00
Die Westbahn fährt fünfmal täglich in jede Richtung durch die Steiermark und Kärnten.
Die Westbahn fährt fünfmal täglich in jede Richtung durch die Steiermark und Kärnten.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Ist der Bann auf der Koralmbahn gebrochen? Nach den ÖBB würde auch die Westbahn gerne in der Nähe des Grazer Flughafens Halt machen. Große Pläne hat auch die junge Firma Silverstar Railways: Sie fuhr erstmals mit einem Personenzug bis Spielfeld.

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Die Koralmbahn und die Anbindung zum Flughafen Graz – ein gefühlt ewiges Thema. Eine eigene Haltestelle am Airport ist nicht in Sicht, aber immerhin bleiben die ÖBB ab Mitte Dezember mit zwei Interregio-Tagesrandverbindungen an der bestehenden Haltestelle Flughafen-Feldkirchen stehen.

Das macht die private Westbahn hellhörig. Sie ist seit März auf der Süd- bzw. Koralmbahn unterwegs und würde auch gerne in der Nähe des Flughafens stoppen. „Eine direkte Anbindung des Flughafens an den Fernverkehr auf der Südstrecke wäre ein echter Gewinn für die Fahrgäste und den gesamten Standort. Wir sehen hier großes Potenzial“, sagt Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

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Bereits im Vorjahr hat man bei der ÖBB-Infrastruktur angefragt, damals wurde aber mit Verweis auf fehlende Streckenkapazitäten zwischen Graz und der Anbindung an die Koralmbahn in Werndorf abgelehnt. Man wird aber dranbleiben.

Neue Verbindung ins Salzkammergut ab Mai
Interessant ist auch die Entwicklung des jungen Wiener Bahnunternehmens Silverstar Railways von Patrick Kröll. Seit 1. Oktober verfügt es über eine Berechtigung für Personenverkehr in ganz Österreich. Ein erster Charterzug für eine Reisegruppe von Wien nach Spielfeld (sie fuhr dann weiter nach Opatija) wurde mit dem eigenen Salonwagen schon durchgeführt, im Dezember folgt eine Fahrt nach Bad Ischl.

Zitat Icon

Wenn der Andrang auf unsere Verbindung ins Salzkammergut groß ist, können wir kurzfristig weitere Züge einschieben.

Patrick Kröll (Silverstar Railways)

Bild: Peter Tomschi

Im Mai 2027 wird dann (bis September) eine fixe Direktverbindung zwischen Wien und dem Salzkammergut starten – zweimal wöchentlich (immer dienstags und donnerstags). Zunächst von Norden kommend bis Obertraun, ab Juli dann über die Steiermark führend bis Bad Ischl. Zu Jahresende sollte klar sein, welche Route sich bewährt hat. Bei Bedarf sind laut Kröll auch kurzfristige weitere Betriebstage möglich, die „Slots“ sind bereits verfügbar. 

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