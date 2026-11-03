Flughafen, Salzkammergut: Das planen Privatbahnen

Im Mai 2027 wird dann (bis September) eine fixe Direktverbindung zwischen Wien und dem Salzkammergut starten – zweimal wöchentlich (immer dienstags und donnerstags). Zunächst von Norden kommend bis Obertraun, ab Juli dann über die Steiermark führend bis Bad Ischl. Zu Jahresende sollte klar sein, welche Route sich bewährt hat. Bei Bedarf sind laut Kröll auch kurzfristige weitere Betriebstage möglich, die „Slots“ sind bereits verfügbar.