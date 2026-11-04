Lienzer Innenstadt lädt zu erstem Wintershopping

Bummelzug mit Stationen für neues Einkaufserlebnis

Auch der Tourismusverband Osttirol sieht im Wintershopping eine wichtige Initiative. Dazu Obmann Franz Theurl: „Im November ist in Lienz eine Lücke, der Handel braucht Aktivitäten.“ Jeder Betrieb wird in seinen vier Wänden für ein spezielles Angebot sorgen. Dies geht von Getränken bis hin zu Workshops. Besonderes Highlight wird ein festlich geschmückter Bummelzug sein. Dieser fährt kostenlos einige Plätze und Geschäfte an und hält an insgesamt fünf Stationen. „Der Zug hilft mit, alle abzuklappern und ein besonderes Einkaufserlebnis zu gestalten“, freuen sich die Veranstalter schon jetzt.