Lienzer Innenstadt lädt zu erstem Wintershopping

Ein Quintett initiiert erstmals ein großes Einkaufserlebnis im Winter in der Sonnenstadt. Am 19. November wird nicht nur bis 21 Uhr geshoppt, auch ein Bummelzug fährt quer durch die Stadt.
Es geht nur gemeinsam und mit einem konstruktiven Miteinander!“ So bezeichnete die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik eine Initiative, die am 19. November ihre Premiere erlebt. Ab 16 Uhr erleuchtet die Lienzer Altstadt in einem voradventlichen Winterglanz beim ersten Wintershopping. Rund 60 Betriebe beteiligen sich an der Aktion, die von der Stadt Lienz, dem Tourismusverband Osttirol, dem City Ring Lienz, dem Geschäftsstraßenvereinen und dem Stadtmarketing Lienz ins Leben gerufen wurde.
„Lienz ist eine Einkaufsstadt mit hoher Frequenz. Wir müssen das auch über den Sommer hinaus machen“, erklärt Christian Zanon, Obmann des Vereins Stadtmarketing, die Idee dahinter. Für dieses Event legte auch der Verein City Ring seine beliebte Weihnachtsmarken-Aktion nach hinten und startet eine Woche später als gewohnt in die heurige Wintersaison.
Im November ist in Lienz eine Lücke, der Handel braucht Aktivitäten.
Franz Theurl, Obmann Tourismusverband Osttirol
Bummelzug mit Stationen für neues Einkaufserlebnis
Auch der Tourismusverband Osttirol sieht im Wintershopping eine wichtige Initiative. Dazu Obmann Franz Theurl: „Im November ist in Lienz eine Lücke, der Handel braucht Aktivitäten.“ Jeder Betrieb wird in seinen vier Wänden für ein spezielles Angebot sorgen. Dies geht von Getränken bis hin zu Workshops. Besonderes Highlight wird ein festlich geschmückter Bummelzug sein. Dieser fährt kostenlos einige Plätze und Geschäfte an und hält an insgesamt fünf Stationen. „Der Zug hilft mit, alle abzuklappern und ein besonderes Einkaufserlebnis zu gestalten“, freuen sich die Veranstalter schon jetzt.
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