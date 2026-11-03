Rules for Getting Along
Workshops Teach Students the “House Rules”
The “Upper Austrian House Rules” have been in effect for nine months: 13 rules designed primarily to convey “our” values to immigrants. A key focus is on schools. With the help of supplementary learning materials, the rules are being integrated into the classroom; now there are also workshops for children and teens.
“The foundations for respectful and successful coexistence must be laid at a young age,” says Provincial Social Affairs Minister Christian Dörfel (ÖVP). That is why his flagship political project, the “Upper Austrian Code of Conduct,” begins in schools. In addition to supplementary learning materials designed to familiarize students with the rigid set of values embedded in the rules during regular classes, there are now also workshops for different age groups.
Similarities, Differences, Prejudices
The goal is to familiarize children and adolescents with the 13 rules enshrined in the Code of Conduct—regarding dignity, equality, respect, etc. For children in grades five through eight, JugendService OÖ offers the workshop “You Make a Difference. Always.” It explores how a community is formed in which diverse people feel a sense of belonging—covering similarities, differences, prejudices, and the importance of shared rules and values.
The workshop “Code of Honor for Life” is aimed at adolescents in grades 9 through 12. It focuses on personal thought patterns, the influence of language, dealing with prejudice, and the question of how conflicts can be resolved constructively.
Interactive Exercises
“Through interactive exercises, students engage with their own thought patterns, prejudices, and mental stereotypes in a playful yet reflective way. They learn to adopt different perspectives and better understand how misunderstandings and conflicts can arise,” says trainer Sherin Hozaien.
To kick things off, there’s a free promotion for schools: The first 50 workshops booked are free of charge. Info: www.jugendservice.at/workshops
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