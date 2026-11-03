Workshops Teach Students the “House Rules”

Similarities, Differences, Prejudices

The goal is to familiarize children and adolescents with the 13 rules enshrined in the Code of Conduct—regarding dignity, equality, respect, etc. For children in grades five through eight, JugendService OÖ offers the workshop “You Make a Difference. Always.” It explores how a community is formed in which diverse people feel a sense of belonging—covering similarities, differences, prejudices, and the importance of shared rules and values.