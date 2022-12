Tod von DeGeneres-DJ „tWitch“ schockt US-Promis

Sie teilte mit: „Es ist so seltsam, auf die Zeit mit jemandem zurückzublicken, von dem man nie gedacht hätte, dass er auf diese Weise von uns gehen würde... Ich glaube, deshalb ist es so niederschmetternd, weil es keine Möglichkeit gibt, sich darauf vorzubereiten. Ich habe mit tWitch nur gute Erfahrungen gemacht, auch wenn wir uns nur kurz über unsere Kinder und unsere ,besseren Hälften‘ unterhalten haben, war er so ein helles Licht, seine Energie strahlte. Mein Mitgefühl gilt Allison und ihren drei Kindern, es tut mir so leid um euren Verlust. tWitch, wir werden dich vermissen, danke, dass du dein Licht mit uns geteilt hast.“