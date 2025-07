Sie sind die Dirigenten von 4000 Zügen am Tag

Fahrdienstleiter sind früher auf den einzelnen Bahnhöfen im ganzen Land gestanden, haben per Hand die Weichen umgestellt. Nun läuft das Meiste digital und das rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche. Die „Krone OÖ“ war in der „Kommandozentrale“ der ÖBB am Linzer Hauptbahnhof.