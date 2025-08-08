Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein

Österreich-Flair im deutschen „Sommerhaus der Stars“: Das heimische Reality-Sternchen Tara Tabitha will die RTL-Show aufmischen und zieht mit ihrem Freund Dennis ein – Start der neuen Folgen ist im September.
Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Pärchen-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt. Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ bereit sind zu gehen. In der Jubiläumsstaffel ziehen ab 16. September acht neue Paare ein. Aus Österreich wurde Reality-TV-Star Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis Lodi eingeladen: „Endlich ist es offiziell!“, freut sich die ehemalige „Forsthaus Rampensau“-Teilnehmerin.
Außerdem in der neuen „Sommerhaus“-Staffel mit dabei sind etwa Schauspieler Jochen Horst („Balko“) und seine Frau Tina, „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez mit Sängerin Stefanie Schanzleh oder Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz, die schon seit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“ im Jahr 2000 die deutschsprachigen Trash-TV-Fans unterhält und auch schon das RTL-Dschungelcamp hinter sich hat.
Wer den Start der neuen Folgen nicht erwarten kann, findet sie übrigens schon eine Woche vor der Ausstrahlung auf der zahlungspflichtigen Streamingplattform RTL+.
