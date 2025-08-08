Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein

Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Pärchen-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt. Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ bereit sind zu gehen. In der Jubiläumsstaffel ziehen ab 16. September acht neue Paare ein. Aus Österreich wurde Reality-TV-Star Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis Lodi eingeladen: „Endlich ist es offiziell!“, freut sich die ehemalige „Forsthaus Rampensau“-Teilnehmerin.