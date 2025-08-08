Vorteilswelt
RTL-Show

Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein

Unterhaltung
08.08.2025 16:35
Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis.
Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis.(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Österreich-Flair im deutschen „Sommerhaus der Stars“: Das heimische Reality-Sternchen Tara Tabitha will die RTL-Show aufmischen und zieht mit ihrem Freund Dennis ein – Start der neuen Folgen ist im September.

Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Pärchen-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt. Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ bereit sind zu gehen. In der Jubiläumsstaffel ziehen ab 16. September acht neue Paare ein. Aus Österreich wurde Reality-TV-Star Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis Lodi eingeladen: „Endlich ist es offiziell!“, freut sich die ehemalige „Forsthaus Rampensau“-Teilnehmerin.

Reality-TV-Sterne im „Sommerhaus“: Hanka Rackwitz mit Partner Pierre.
Reality-TV-Sterne im „Sommerhaus“: Hanka Rackwitz mit Partner Pierre.(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Außerdem in der neuen „Sommerhaus“-Staffel mit dabei sind etwa Schauspieler Jochen Horst („Balko“) und seine Frau Tina, „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez mit Sängerin Stefanie Schanzleh oder Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz, die schon seit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“ im Jahr 2000 die deutschsprachigen Trash-TV-Fans unterhält und auch schon das RTL-Dschungelcamp hinter sich hat.

Lesen Sie auch:
„Lovecoach“ Robert Nissel kritisierte die Ausrichtung der Sendung scharf. Gemeinsam mit seiner ...
ATV sendet wieder
Darum kehrt „Das Geschäft mit der Liebe“ zurück
22.07.2025
Mit Schönheits-OPs
Vom Reality-TV-Star zur gefragten Unternehmerin
02.08.2025
70. Song Contest:
ORF will Österreich-Starter via Auswahlshow finden
02.08.2025

Wer den Start der neuen Folgen nicht erwarten kann, findet sie übrigens schon eine Woche vor der Ausstrahlung auf der zahlungspflichtigen Streamingplattform RTL+.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
