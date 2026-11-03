Drunk Brit
Riding an e-scooter with a blood alcohol level of 2.4 per mille
While others can’t even stand up in that condition, he was still riding his e-scooter. In Hörsching (Upper Austria), police stopped a heavily intoxicated British man who was traveling at a brisk pace on two wheels. The British man has now lost his driver’s license.
A police patrol stopped the intoxicated e-scooter rider on Monday. The rider (23) was traveling on his e-scooter around 5:50 p.m. in the municipality of Hörsching. He showed clear signs of intoxication.
Prohibited from Continuing
A breathalyzer test confirmed the officers’ suspicions and revealed a blood alcohol level of 2.44 per mille. The 23-year-old rider from Waizenkirchen was, of course, prohibited from continuing his journey, and his British driver’s license was confiscated. He will be charged.
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