„Wichtiger als Aufstieg!“ Kicker reanimiert Möwe

Kuriose Szenen während eines Playoff-Matchs in einer türkischen Amateurliga! Nachdem nach einem Abstoß eine Möwe vom Himmel gefallen war, reagierte Gani Catan schnell und begann auf dem Platz mit einer Herzmassage.
„Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, erklärte der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor nach dem Match gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur „Anadolu“.
Leben gerettet, Aufstieg verpasst
Zuvor hatte er sich auf dem Platz als tierischer Lebensretter ausgezeichnet. Denn nach einem Abstoß durch den Torwart stürzte plötzlich eine Möwe auf den Rasen. Catan reagierte schnell und rettete so das Leben des Tieres, das wieder zu atmen begann und schließlich von Sanitätern am Spielfeldrand weiter versorgt wurde.
Sportlich wurde der Einsatz nicht belohnt, denn Catan und sein Klub mussten sich anschließend geschlagen geben. „Wir haben den Aufstieg verpasst, aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, kann der Kapitän durchaus damit umgehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.