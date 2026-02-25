„Wichtiger als Aufstieg!“ Kicker reanimiert Möwe

Leben gerettet, Aufstieg verpasst

Zuvor hatte er sich auf dem Platz als tierischer Lebensretter ausgezeichnet. Denn nach einem Abstoß durch den Torwart stürzte plötzlich eine Möwe auf den Rasen. Catan reagierte schnell und rettete so das Leben des Tieres, das wieder zu atmen begann und schließlich von Sanitätern am Spielfeldrand weiter versorgt wurde.