Vom Torwart getroffen

„Wichtiger als Aufstieg!“ Kicker reanimiert Möwe

Fußball International
25.02.2026 09:16
Das schnelle Eingreifen des Kickers rettete das Leben der Möwe.
Das schnelle Eingreifen des Kickers rettete das Leben der Möwe.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Szenen während eines Playoff-Matchs in einer türkischen Amateurliga! Nachdem nach einem Abstoß eine Möwe vom Himmel gefallen war, reagierte Gani Catan schnell und begann auf dem Platz mit einer Herzmassage.

„Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, erklärte der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor nach dem Match gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur „Anadolu“. 

Leben gerettet, Aufstieg verpasst
Zuvor hatte er sich auf dem Platz als tierischer Lebensretter ausgezeichnet. Denn nach einem Abstoß durch den Torwart stürzte plötzlich eine Möwe auf den Rasen. Catan reagierte schnell und rettete so das Leben des Tieres, das wieder zu atmen begann und schließlich von Sanitätern am Spielfeldrand weiter versorgt wurde. 

Sportlich wurde der Einsatz nicht belohnt, denn Catan und sein Klub mussten sich anschließend geschlagen geben. „Wir haben den Aufstieg verpasst, aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, kann der Kapitän durchaus damit umgehen. 

