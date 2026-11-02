Arbeiter stürzte aus vier Metern Höhe auf Asphalt

Gegen 13.20 Uhr war der Ungar in Großwilfersdorf mit Abbauarbeiten an einem Metallgerüst beschäftigt, als der Unfall passierte. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 55-Jährige versucht haben, einen etwa acht Meter langen Holzbalken zwischen den Gerüsten zu transportieren. Dabei verlor er das Gleichgewicht.