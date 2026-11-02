Was Angst macht | Dumme Aussagen

Dumme Aussagen. Nein, keineswegs sind da alle der Meinung dieser jungen Frau! Denn es gibt auch hierzulande junge Leute in verantwortungsvollen Positionen, die das ganz anders sehen. Wie die Vorsitzende der Hochschülerschaft an der Grazer Karl-Franzens-Universität, die in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ Proteste in Österreich, „wie in vielen anderen Ländern“, ankündigt. Die Verantwortung für die Eskalationen in diesen Ländern, und das wären zerstörte, geplünderte Läden, abgefackelte Barrikaden, verletzte Polizisten und vieles mehr – die schiebt sie doch glatt auf Polizei und Medien. Immerhin: Gewalt gegen Menschen lehne sie ab, sagt sie. Aber gegen Dinge? Wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter gehe, könne das ein gewähltes Mittel sein, darf sie vom Interviewer unwidersprochen absondern. Ja geht’s noch? Das sagt die höchste Vertreterin der Grazer Universitäts-Studenten, übrigens eine angehende Lehrerin. Sie hätte nichts dagegen, Dinge kaputt zu machen, gibt sie von sich. Sie macht mit derart dummen Aussagen aber noch viel mehr kaputt. Und es macht Angst.