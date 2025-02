Alena Gerber rettet bedrohte Papageienart

Hinter dem Projekt steckt die indische Milliardärsfamilie Ambani, die in ihrem riesigen Privat-Tierasyl in Indien 43 vom Aussterben bedrohte Spezies aus aller Welt beherbergt. Dazu finanzieren sie weltweite Projekte, wie die Rettung der so gut wie ausgestorbenen Spix-Aras, was unter anderem in Zusammenarbeit mit Papagei-Aufzucht-Experten in der deutschen Hauptstadt passiert.