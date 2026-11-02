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In a Crowd

Video Shows Pepper Spray Attack at a Vienna Club

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02.11.2026 14:20
A video shows the security guard spraying into the crowd.
A video shows the security guard spraying into the crowd.(Bild: Krone-Collage/„Krone“-Leserreporter)
Porträt von Irina Stöckl
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Irina Stöckl und Elena Mayrhofer

A large crowd of young people is packed tightly in front of a Vienna club when a security guard suddenly reaches for pepper spray and sprays it twice upward toward the crowd. As previously reported, about 40 people had to be treated by emergency responders. The “Krone” now has a video showing the scenes from Halloween night.

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The video shows just how crowded the entrance area of the VIP club in Vienna’s Leopoldstadt district is. Numerous young people are standing shoulder to shoulder, with a security guard directly in front of them. Suddenly, he raises his arm and sprays pepper spray upward toward the crowd. Shortly afterward, he sprays a second time. Screams from the crowd can be clearly heard in the video.

Security appears to spray indiscriminately
Particularly striking: The security guard is standing directly in front of the patrons during the incident. No specific trigger for the use of pepper spray is apparent in the video. An eyewitness who was inside the club herself captured the incident on her cell phone.

About 40 people injured
As previously reported, police were called to the club on Halloween night in response to an alarm. When the officers arrived, the entrance area was extremely crowded. While the police were assessing the situation, one of the security guards deployed the pepper spray.

The consequences were significant: About 40 people had to be treated by the Vienna Emergency Medical Service. Two 18-year-olds and a 19-year-old were taken to the hospital. A police officer was also injured but was able to resume duty after receiving medical treatment. The 23-year-old security guard was charged with suspicion of aggravated assault.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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