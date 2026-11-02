Vom ersten Atemzug zum gemeinsamen Rettungseinsatz

Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten selbst: Vor 21 Jahren half Rotkreuz-Fahrer Peter Trotzmüller in Amstetten (Niederösterreich) Baby Tobias auf die Welt – heute retten sie gemeinsam Leben.
Als der kleine Tobias am 2. November 2005 das Licht der Welt erblickte, war Peter Trötzmüller einer jener Menschen, die ihn als Erste in den Armen hielten. Gemeinsam mit Rotkreuz-Kollegen Norbert Wurzer wurde er damals im Einsatz unverhofft zur „Hebamme“.
Geburt in der Rettungsgarage
Kurz nach Mitternacht hatte es der kleine Tobias so eilig, dass er nicht einmal mehr bis zur Ankunft im Spital warten wollte. In der Rettungsgarage des Krankenhauses Amstetten erblickte er das Licht der Welt und machte seine ersten zarten Schreie, bevor er pumperlgesund dem Team der Geburtshilfe des Mostviertel Klinikums übergeben werden konnte.
Vom Baby zum Sanitäter
21 Jahre später hat sich der Kreis auf ganz besondere Weise geschlossen: Alle drei sind mittlerweile engagiert und ehrenamtlich beim Roten Kreuz Pöggstall tätig. Aus dem kleinen Buben von damals ist ein erwachsener Mann geworden, der nun gemeinsam mit seinem einstigen Geburtshelfer Peter als Sanitäter ausrückt.
Was einst mit einem außergewöhnlichen Start ins Leben begann, ist heute eine ganz besondere Kollegengeschichte – verbunden durch einen Einsatz, den wohl keiner der Beteiligten je vergessen wird. Peter und Tobias: „Wir sind ein beherztes Team!“
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