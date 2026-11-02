Vom ersten Atemzug zum gemeinsamen Rettungseinsatz

Geburt in der Rettungsgarage

Kurz nach Mitternacht hatte es der kleine Tobias so eilig, dass er nicht einmal mehr bis zur Ankunft im Spital warten wollte. In der Rettungsgarage des Krankenhauses Amstetten erblickte er das Licht der Welt und machte seine ersten zarten Schreie, bevor er pumperlgesund dem Team der Geburtshilfe des Mostviertel Klinikums übergeben werden konnte.