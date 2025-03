Natascha Ochsenknecht erlitt einen Schlaganfall

„Ich habe Tränen vergossen, mir ging es beschissen“, erklärte Natascha Ochsenknecht in dem Trailer. Auch Manager Binh Nguyen weiß, wie nahe Ochsenknecht all das gegangen sei. „Sie war so aufgeregt, wie ich sie noch nie erlebt habe.“ Was aber auch verständlich sei, denn: „So ein Schlaganfall kann auch einfach tödlich sein.“