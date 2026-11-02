Streit eskalierte: junger Steirer niedergestochen

Dann wurde es für den 18-Jährigen erst richtig gefährlich: Ein Bekannter (21) des 16-Jährigen, ebenfalls ein Rumäne, soll plötzlich mit einem Klappmesser aufgetaucht sein und auf den Obersteirer eingestochen haben. Dem 18-Jährigen wurden von hinten zwei Stichverletzungen zugefügt. Er wurde in ein Spital gebracht und dort stationär aufgenommen. Laut Polizei ist sein Zustand stabil.