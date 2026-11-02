Streit eskalierte: junger Steirer niedergestochen

Wilde Szenen spielten sich in der Halloween-Nacht im obersteirischen Irdning ab: Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen mündete in Handgreiflichkeiten – bis sich dann auch noch ein weiterer junger Mann einmischte und mit einem Messer zustach.
Samstagnacht, zu Halloween, gerieten am Hauptplatz von Irdning (Bezirk Liezen) ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger in einen Streit. Dieser schien aus dem Ruder gelaufen zu sein und der 16-jährige Rumäne attackierte den 18-jährigen Obersteirer körperlich.
Dann wurde es für den 18-Jährigen erst richtig gefährlich: Ein Bekannter (21) des 16-Jährigen, ebenfalls ein Rumäne, soll plötzlich mit einem Klappmesser aufgetaucht sein und auf den Obersteirer eingestochen haben. Dem 18-Jährigen wurden von hinten zwei Stichverletzungen zugefügt. Er wurde in ein Spital gebracht und dort stationär aufgenommen. Laut Polizei ist sein Zustand stabil.
Messer im Kanal entsorgt
Die beiden Angreifer flüchteten vom Tatort, konnten aber ausgeforscht werden. Der 21-Jährige gestand den Messerangriff zwar nicht, gilt für die Polizei aber als dringend tatverdächtig. Die Tatwaffe war in einem Abwasserkanal entsorgt worden, wurde aber von der Polizei gefunden.
Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, der 16-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
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